Samanyolu Haber /Dünya / Kiev’de silahlanan siviller askeri tatbikata katıldı /09 Mart 2022 19:42

Kiev’de silahlanan siviller askeri tatbikata katıldı

Rus ordusu, başta Ukrayna'nın başkenti Kiev olmak üzere birçok noktayı vurmaya devam ederken Ukrayna ordusu da tüm imkanlarıyla başkent ve diğer kentleri savunuyor. Siviller de Ukrayna ordusuna destek için silah kullanmayı öğreniyor.

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Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusunun başkent Kiev'in merkezine ilerleyişi sürerken silahlanan halk da kentte hazırlık yapıyor.Yedek askerlerden oluşan Bölge Savunma Kuvvetleri, bugün Kiev'de bir tatbikat düzenledi. Birliğe yeni katılan Ukraynalılar, tatbikatta silah talimi yaptı ve bazı ağır silahları kullanmayı öğrendi.

Kiev’deki tatbikata profesyonel askerler de katıldı.Lviv kentinde de Ukraynalı siviller sinema salonunda silah eğitimi alıyor. Kentte bulunan bir sinema salonunda kadın, erkek her yaştan kişilere dağıtılan kalaşnikofların kullanımı konusunda eğitimler veriliyor.

Lvivliler silahların sökülüp takılmasından nişan almaya kadar birçok konuda eğitim alıyor.Rus işgali sonrasında Ukrayna hükümeti sıkıyönetim ilan ederek 18-60 yaş arası erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasaklamıştı. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, eli silah tutan herkesi orduya katılmaya çağırmış ve birçok kentte halka silah dağıtılmıştı.
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