Kiev’den önde gelen bazı Ruslara yaptırım





SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA













Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin onayıyla 198 Rus'a yaptırım kararnamesini yürürlüğe koydu. Kararname Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın internet sitesinde yayınlandı.





Yaptırım uygulanacak kişiler arasında RT genel yayın yönetmeni, rejisör Andrei Konchalovsky, TV sunucuları Dmitry Guberniev ve Boris Korchevnikov, RBC CEO'su Nikolai Molibog, blog yazarı Dmitry Puchkov (Goblin), Moskova Devlet Üniversitesi dekanı Vitaly Tretyakov ve Moskova bölgesinin eski valisi Boris Gromov gibi ünlü simalar yer alıyor.





Kiev yönetimi tarafından Rusya’ya yönelik bu üçüncü yaptırım listesinde medya ve kültür alanlarından insanların seçilmesi dikkat çekti.