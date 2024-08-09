Kiev’den Pentagon’a ATACMS füzeleri baskısı

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Özellikle ABD’den uzun menzilli ATACMS füzelerinin Rus hava üslerine saldırılarda kullanılmasına izin vermesi isteniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky dün, danışmanlarına atıfta bulunarak bu talebin, Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik saldırılara yanıt vermek amacıyla yapıldığı belirtiliyor.Mart ayında ABD’nin gizlice birkaç ATACMS füzesini Ukrayna’ya devrettiği biliniyor. Bu füzelerin Rus hava üslerine yapılacak saldırılarda kullanılabilmesi, Kiev’in “Rusya ile müzakere etmek için ihtiyaç duyduğu gücü” sağlayabileceği düşünülüyor. ATACMS, 300 km’ye kadar menzile sahip, karadan karaya güdümlü bir füze olup, çoklu fırlatma roket sistemlerinden (MLRS) fırlatılabiliyor.Mayıs ayında, ABD’nin Rusya topraklarına Amerikan silahlarıyla saldırı yapılmasına sadece Kharkov bölgesinde izin verdiği biliniyor. Ancak, Pentagon, Haziran ayında Rusya’nın derinliklerine yönelik saldırı yasağının hâlâ yürürlükte olduğuna dair güvence vermişti.Eğer Washington, ATACMS füzelerinin Rusya topraklarına karşı kullanılmasına izin verirse, bu durum Rusya ile olan çatışmada önemli bir dönüm noktası olacak. Ancak bu, ABD ile Rusya arasındaki gerilimi daha da artırabilir ve daha geniş çaplı bir uluslararası krize yol açabilir.