Samanyolu Haber /Dünya / Kiev’den Pentagon’a ATACMS füzeleri baskısı /09 Ağustos 2024 12:55

Kiev’den Pentagon’a ATACMS füzeleri baskısı

Kiev yönetimi uzun süredir Pentagon’a ATACMS füzelerini daha geniş kapsamlı kullanma baskısı yapıyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Özellikle ABD’den uzun menzilli ATACMS füzelerinin Rus hava üslerine saldırılarda kullanılmasına izin vermesi isteniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky dün, danışmanlarına atıfta bulunarak bu talebin, Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik saldırılara yanıt vermek amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

Mart ayında ABD’nin gizlice birkaç ATACMS füzesini Ukrayna’ya devrettiği biliniyor. Bu füzelerin Rus hava üslerine yapılacak saldırılarda kullanılabilmesi, Kiev’in “Rusya ile müzakere etmek için ihtiyaç duyduğu gücü” sağlayabileceği düşünülüyor. ATACMS, 300 km’ye kadar menzile sahip, karadan karaya güdümlü bir füze olup, çoklu fırlatma roket sistemlerinden (MLRS) fırlatılabiliyor.

Mayıs ayında, ABD’nin Rusya topraklarına Amerikan silahlarıyla saldırı yapılmasına sadece Kharkov bölgesinde izin verdiği biliniyor. Ancak, Pentagon, Haziran ayında Rusya’nın derinliklerine yönelik saldırı yasağının hâlâ yürürlükte olduğuna dair güvence vermişti.

Eğer Washington, ATACMS füzelerinin Rusya topraklarına karşı kullanılmasına izin verirse, bu durum Rusya ile olan çatışmada önemli bir dönüm noktası olacak. Ancak bu, ABD ile Rusya arasındaki gerilimi daha da artırabilir ve daha geniş çaplı bir uluslararası krize yol açabilir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kiev’den Pentagon’a ATACMS füzeleri baskısı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:28:14