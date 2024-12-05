Samanyolu Haber /Dünya / Kiev’den Trump ile kritik temas! /05 Aralık 2024 12:37

Kiev’den Trump ile kritik temas!

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı İdaresi Directorü Andriy Ermak, 4 Aralık’ta Washington’da, ABD’nin yeni başkanı seçilen Donald Trump‘ın temsilcileriyle kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Görüşmede Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz ve Ukrayna özel elçisi Keith Kellogg yer aldı.

Ermak’ın, yeni ABD yönetimiyle diyalog kurmak amacıyla Washington’a yaptığı ziyaret, Ukrayna açısından büyük önem taşıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, düzenlediği basın toplantısında, “Ofis başkanı düzeyindeki bu tür müzakereler, ABD’nin yeni yönetimiyle etkili bir iletişim ağı oluşturmanın temel adımlarından biridir,” ifadelerini kullandı.

Donald Trump, seçim kampanyası boyunca Ukrayna’daki savaşı sona erdirme vaadini birçok kez yineledi. Ancak bu durum, Kiev yönetiminde endişelere yol açıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Trump’ın göreve başlamasının ardından Washington’un Kiev’e olan desteğini azaltabileceğini dile getirdi.

Bu gelişmeler, ABD-Ukrayna ilişkilerinin yeni bir döneme gireceğine işaret ediyor. Görüşmenin sonuçları, Trump yönetiminin Ukrayna politikasını nasıl şekillendireceğine dair önemli ipuçları sunabilir.
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