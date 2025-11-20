Samanyolu Haber /Dünya / Kiev’den Washington’un barış planına sert tepki /20 Kasım 2025 12:13

Kiev’den Washington’un barış planına sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'ın koordine ettiği iddia edilen yeni bir barış planı üzerindeki görüşmelerin bu hafta hız kazandı.

Financial Times'ın aktardığına göre, söz konusu plan ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Rustem Umerov'a iletildi. 

Ancak Kiev'deki resmi kaynaklar, planın neredeyse tamamen Kremlin'in maksimalist talepleriyle örtüştüğünü ve ciddi değişiklikler olmadan Ukrayna için kabul edilemez olduğunu ifade etti.

ABD’nin barış planı

Axios haber sitesinin iddiasına göre, 28 maddelik plan dört ana kategoriden oluşuyor: Ukrayna'da barış, güvenlik garantileri, Avrupa'da güvenlik ve ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile gelecekteki ilişkileri.

Planla ilgili iddia edilen bazı maddeler şunlar:

- ABD ve diğer ülkelerin Kırım ve Donbas'ı Rus toprağı olarak tanıması.
- Zaporijya ve Herson bölgelerindeki temas hatlarının dondurulması.
- Ukrayna'nın belirli silah sistemlerinden vazgeçmesi ve silahlı kuvvetlerinin mevcudunun yarıya indirilmesi.

Reuters, Kiev yönetiminin bu planın hazırlanma sürecine dahil edilmediğini, sadece bilgilendirildiğini aktardı. Politico ise planın Ukrayna'ya "oldu bitti" olarak sunulacağını ve Kiev yönetiminin ilerleyen Rus birlikleri ve iç siyasetteki yolsuzluk skandalları nedeniyle bu şartları kabul etmek zorunda kalacağının düşünüldüğünü yazdı.

Zelenski'den Koordinasyon Vurgusu

Konuya ilişkin açıklama yapan Zelenski, Ukrayna'nın Trump'ın "her güçlü ve adil önerisini" desteklediğini söylemekle birlikte, müttefiklerle koordinasyonun şart olduğunun altını çizdi.  Axios'un haberine göre, Kiev yönetimi, söz konusu planın gözden geçirilmesi için Avrupalı ortaklarına öneride bulundu.
