Samanyolu Haber /Dünya / Kiev’in Tomahawk füze talebi reddedildi /18 Ekim 2025 12:31

Kiev’in Tomahawk füze talebi reddedildi

Beyaz Saray'da, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski arasındaki görüşmede, diplomatik çözüm ağır bastı. Washington, uzun menzilli Tomahawk füzelerinin tedarikini reddetti.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Ukrayna heyeti açısından, gergin" ve "zorlu" geçen görüşmede Trump, önceliğinin diplomatik çözüm olduğunu ve füze tedarikinin bu çabaları baltalayabileceğini iletti.

Gelen bilgilere göre, Ukrayna tarafının füze tedarikinde ısrar ettiği, ancak Trump'ın bu konuda esnek davranmadığı kaydedildi. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşme, Trump'ın "Sanırım bitirdik. Gelecek hafta ne olacağını göreceğiz" sözleriyle aniden sona erdi.

Zelenski, Beyaz Saray görüşmesinin hemen ardından Avrupa liderleriyle bir telefon konferansı yaparak durumu değerlendirdi.

Arka Plan ve Diplomatik Gelişmeler

Kaynakların aktardığına göre Trump'ın görüşme sırasında "sert" olduğu ve "birkaç keskin açıklama" yaptığı belirtildi. Herhangi bir bağırma yaşanmasa da, diyaloğun "biraz duygusal" anlar içerdiği ifade edildi.

Zelenski, Tomahawk konusunun kamuoyunda tartışılmaması konusunda anlaştıklarını, ABD'nin eskalasyondan kaçındığını söyledi. Füzelere ilişkin iyimser olup olmadığı sorusuna, "Gerçekçiyim" yanıtını verdi.

Trump, bir gün önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bize de Tomahawk'lar lazım. Stoklarımızı tüketemeyiz" demişti. Ayrıca, Ukrayna'nın teklif ettiği "Tomahawk karşılığında İHA" takasını ilginç bulduğunu ancak füzelerin tehlikeli bir eskalasyon yaratabileceğini vurgulamıştı.

Kremlin, daha önce yaptığı açıklamalarda, Tomahawk tedarikinin Rusya-ABD ilişkilerine "ciddi zarar vereceğini" ve barış umutlarını zayıflatacağını belirtmişti. 

Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından önümüzdeki iki hafta içinde Budapeşte'de bir zirve yapma kararı almıştı. Bu gelişmenin Ukrayna heyetinde sürpriz ve hayal kırıklığı yarattığı belirtiliyor.

Bu gelişmeler, Ukrayna'ya askeri destek konusunda ABD'nin temkinli yaklaşımını ve savaşın çözümünde diplomatik kanallara verdiği önemi gözler önüne seriyor.

Ukrayna Lideri, destek arayışını sürdürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmesinin hemen ardından Avrupalı liderlerle bir telefon konferansı gerçekleştirdi. Ukraynalı yetkililer, görüşmenin detayları hakkında bilgi vermezken, katılımcı liderlerin tam listesi henüz açıklanmadı.

Trump ve Zelenski'nin kapalı kapılar ardındaki görüşmesi, basına açık bir açıklama yapılmadan sona erdi. Görgü kurallarının aksine, ABD Başkanı Trump, Zelenski'yi makam aracına kadar uğurlamadı. Financial Times'ın haberine göre, Ukrayna heyeti, Trump'ın bir gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ve Budapeşte'de bir zirve kararı alınan telefon görüşmesi nedeniyle görüşmelerin sonucu konusunda gergindi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kiev’in Tomahawk füze talebi reddedildi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:14:16