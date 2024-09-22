Kiev’in üç maddelik barış planı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna’nın Rusya ile müzakere sürecine yönelik üç maddelik bir plan hazırladığını açıkladı.





Zelensky, planın ayrıntılarına girmeden, Ukrayna’nın Rusya ile her formatta görüşmelere hazır olduğunu ve bu üç maddenin müzakerelerin temelini oluşturacağını söyledi.





Bu planın, olası müzakerelerin “temeli” olacağını belirten Zelensky, sürecin çevrimiçi ve çevrimdışı toplantılarla devam ettiğini ifade etti.

Ancak Rusya’nın mevcut koşullar altında bu tür bir diyaloğa yanaşmadığı belirtiliyor.





Ancak, Ukrayna lideri bu görüşmelerin Rus temsilcileriyle değil, barış formülünü destekleyen ülkelerin temsilcileriyle yapıldığını belirtti. Zelensky’nin basın sözcüsü Sergei Nikiforov, bu açıklamanın ardından herhangi bir Rus yetkiliyle doğrudan temasın olmadığını vurguladı.





Rusya kendi şartlarında ısrarcı





Rusya, müzakere sürecine ilişkin Ukrayna’nın sunduğu şartları kabul etmiyor. Moskova, özellikle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik saldırılarından sonra, Kiev’in şartlarına dayalı bir diyaloğu dışlamış durumda.





Rusya, Donbass, Zaporozhye ve Kherson bölgelerinin egemenliğinin tanınması ve Ukrayna’nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi gibi koşullarda ısrarcı. Kremlin, bu şartların yerine getirilmesi halinde müzakerelerin mümkün olacağını belirtiyor.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu taleplerin “düşmanlıkları derhal durdurmanın ve insan hayatlarını kurtarmanın” tek yolu olduğunu ifade etti. Ancak, Ukrayna ise bu şartları bir ültimatom olarak değerlendirip reddediyor.