Samanyolu Haber /Dünya / Kiev, Moskova ile müzakerelere hazır! /24 Temmuz 2024 15:02

Kiev, Moskova ile müzakerelere hazır!

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, Çin’in Guangzhou şehrinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Görüşmede Kuleba, Kiev’in Moskova ile müzakerelere hazır olduğunu ifade etti.

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SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Wang Yi, Çin’in Ukrayna’ya insani yardım sağlamaya devam edeceğini belirtti ve Ukrayna’daki çatışmanın tırmanma tehlikesinin sürdüğüne dikkat çekti. Çin, bu çatışmaya müzakereler yoluyla siyasi bir çözüm getirilmesini savunuyor. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Wang Yi’nin şu sözlerini aktardı: “Çin tarafı, tüm çatışmaların çözümünün eninde sonunda müzakere masasına dönmesi gerektiğine ve tüm anlaşmazlıkların çözümünün siyasi yollarla sağlanması gerektiğine inanıyor.”

Dmitry Kuleba’nın Çin ziyareti 23-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek ve ikili işbirliğinin yanı sıra Ukrayna ihtilafının çözümü konuşulacak.

Geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, müzakerelerin başlatılması için uluslararası toplumun Rus hükümetine baskı yapması gerektiğini söylemişti. CNN’e göre, Zelenski cephedeki zor durum da dahil olmak üzere Rusya Federasyonu ile müzakerelere hazır olduklarını ifade etti.
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