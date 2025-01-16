Kiev NATO üyeliğinde ısrarcı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, Kiev’in NATO üyeliğinden vazgeçme seçeneğini reddettiğini ve NATO üyeliğinin Ukrayna için tek güvenlik garantisi olduğunu belirtti. Sibiga, Rusya ile müzakerelerin yasaklanmaya devam ettiğini de vurguladı.





Sibiga, “Ukrayna için tek geçerli güvenlik garantisi NATO üyeliğidir. Dahası, Ukrayna’nın üyeliği NATO’nun güvenliğinin garantisidir” dedi. Ayrıca, Ukrayna’nın NATO’ya katılma amacının anayasa ile güvence altına alındığını ve “Ukraynalıların büyük bir kısmının” bu amacı desteklediğini ifade etti.





Dışişleri Bakanı, diğer güvenlik garantilerinin, Ukrayna’yı NATO’ya katılmaya hazırlayan araçlar olabileceğini, ancak bu garantilerin NATO üyeliğiyle yer değiştirilemeyeceğini belirtti.





Sibiga, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski’nin, göreve gelmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin önemli olduğunu da söyledi. Görüşme sonrasında Kiev ile Washington’un “adaletli bir barış” sağlamak için atılacak adımları belirleyeceğini ifade etti.





Rusya’nın, Ukrayna ile çatışmanın çözülmesi için müzakerelere katılma olasılığı hakkında sorulan bir soruya Sibiga, “Şu an için böyle bir seçenek düşünülmemiştir. Resmi temasları bekleyelim, bu konuda ABD ile görüşerek sonraki adımları tartışacağız” şeklinde yanıt verdi.





Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakereler için getirilen yasağın halen geçerli olduğunu vurguladı.