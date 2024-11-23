Kiev parlamento çalışmalarına ara verdi

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada) toplantıları, balistik füze tehdidi nedeniyle iptal edildi. Milletvekillerine, parlamento binasına yönelik olası saldırılar konusunda uyarıda bulunuldu.



Ukraynalı milletvekili Taras Batenko, “Putin çıtayı olabildiğince yükseltti, bu tehdidi ciddiye almalıyız” açıklamasını yaptı. Bir diğer milletvekili Aleksey Goncharenko ise, “Rada’nın yarın yapılması planlanan oturumu iptal edildi, bir sonraki toplantı Aralık ayında gerçekleştirilecek” dedi.



“Putin’i Durdurun!”



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya’nın gerçekleştirdiği yeni balistik füze saldırısına uluslararası toplumun güçlü bir yanıt vermesi gerektiğini vurguladı. Zelensky, “Dünya bu duruma sessiz kalamaz. Putin’in test ettiği şey sizin kararlılığınız. Eğer sert bir yanıt verilmezse, Rusya bu saldırıları sürdürecek” dedi.



Ukrayna lideri, Rusya’nın yalnızca baskı ve zorlayıcı tedbirlerle barışa ikna edilebileceğini belirterek, Batılı müttefiklerden Rusya üzerindeki yaptırımların artırılmasını ve kararlılıkla hareket edilmesini istedi.