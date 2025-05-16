Samanyolu Haber /Dünya / Kiev: Tam ateşkese ve en üst düzeyde doğrudan görüşmelere hazırız /16 Mayıs 2025 14:29

Kiev: Tam ateşkese ve en üst düzeyde doğrudan görüşmelere hazırız

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler İstanbul'da başladı. Savaş hailindeki iki ülkenin arasında üç yıl aradan sonra ilk doğrudan görüşmeler Dolmabahçe Sarayında gerçekleştiriliyor.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Müzakerelerdeki Rus heyetine cumhurbaşkanlığı danışmanı Vladimir Medinsky başkanlık ediyor. Bunlar arasında Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de yer alıyor.

Ukrayna Savunma Bakanı ve Rusya ile müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanı Rüstem Umerov, ülkesinin tam ateşkese ve en üst düzeyde doğrudan görüşmelere hazır olduğunu açıkladı. Umerov, “Barış ancak Rusya somut adımlar atmaya hazır olduğunu gösterirse mümkün olabilir” dedi.

Umerov, basına yaptığı açıklamada, İstanbul’a “sürdürülebilir ve adil bir barış için gerçek yollar bulmak” amacıyla geldiklerini belirtti. Ayrıca, ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya’ya barış çabalarına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Türkiye’ye ise toplantının düzenlenmesi ve müzakere platformunun oluşturulmasına verdiği katkılar için özel teşekkürlerini iletti.

Müzakereler İstanbul’da Başladı

Ukrayna heyeti, İstanbul’da sabah saatlerinde Fransa, Almanya ve İngiltere’nin ulusal güvenlik danışmanları ile ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Keith Kellogg’la bir araya geldi. Ardından Ukrayna, ABD ve Türkiye arasında üçlü bir toplantı yapıldı. Görüşmelerin bir sonraki aşamasında ise Rusya, Ukrayna ve Türkiye temsilcileri üçlü müzakereler için bir araya geldi. 

Dolmabahçe Sarayı’ndaki görüşmelere Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık etti. Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı’nın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg katıldı.

Ukrayna heyetinde ise Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andriy Sibiga ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer aldı.
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