Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, The Atlantic dergisine yaptığı telefon söyleşisinde, "Zelenski başkan olduğu sürece kimse topraklarımızdan vazgeçeceğimizi ummasın. Toprak terkini imzalamayacak" ifadelerini kullandı.





Yermak, bunun Ukrayna Anayasası tarafından yasaklandığını ve halkın iradesine aykırı olduğunu vurguladı. Yermak'ın açıklaması, Ukrayna'nın müzakere pozisyonunun temel yaklaşımını oluşturuyor.





Yermak, toprak meselesinde Kiev yönetiminin yalnızca bir konuyu görüşmeye açık olduğunu belirtti: "Ukrayna, taraflar arasındaki ayırım hatlarını (cephe hattını) tartışmaya hazırdır."





AB ve Ukrayna'nın ortak planı





Bu ifade, Ukrayna'nın 2014 ve 2022'de ilhak edilen bölgeler üzerindeki hak iddiasından vazgeçmeyeceğini, ancak mevcut askeri duruma dayalı olarak geçici bir kontrol hattı üzerinde görüşülebileceğini gösteriyor.

Bu pozisyon, Rusya'nın bu bölgeleri kendi toprağı olarak tanıma talebiyle doğrudan çelişiyor.





ABD'nin barış planı, Kırım, Donetsk ve Luhansk'ın fiilen (de facto) Rus toprağı olarak tanınmasını, Herson ve Zaporijya'nın ise cephe hattında "dondurulmasını" öngörüyor.





Buna karşılık, AB ve Ukrayna'nın ortak planı, Kiev'in kayıp toprakları askeri yolla geri alma hakkından vazgeçmesini ve müzakere sürecinin mevcut temas hattından başlamasını içeriyor.





Kırım ve Donbas Asla Rus Toprağı Olarak Tanınmayacak





Avrupa Parlamentosu, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın çözümüne yönelik bir kararı onayladı.





Kabul edilen kararda, AB ve üye devletlerinin, "Rusya tarafından geçici olarak alınan hiçbir Ukrayna toprağını yasal olarak Rusya'nın toprağı olarak tanımayacağı" taahhüdü yer aldı.





Karar metninde, "Ukrayna ile ilgili hiçbir şey Ukrayna olmadan, Avrupa ile ilgili hiçbir şey de Avrupa olmadan çözülemez" ifadelerine yer verildi. Bu durum, AB'nin Kırım ve Donbas'ın ilhakını tanımama politikasında herhangi bir taviz vermeyeceğinin net bir göstergesi olarak yorumlandı.