Kiev'de ard arda büyük patlamalar





Reuters, patlamaların Rus askerlerinin ülkenin doğu ve güney kesimlerindeki savaşlara hazırlık için çekilmesinden buyana başkent bölgesindeki en şiddetli patlamalardan biri olduğunu bildirdi.Kiev'in yanısıra, güneydeki Herson, doğudaki Harkiv ve batıdaki Ivano-Frankivsk kentlerinden de patlama haberleri geldiği kaydedildi. Patlamalarla ilgili herhangi bir hasar bilgisi gelmedi. Ukrayna medyası, Kiev'in bazı kesimlerinde elektrik kesintileri olduğunu belirtti.Ukrayna medyasında yer alan haberlerde, geceyarısından hemen sonra ülkenin tüm bölgelerinde hava saldırısı sirenleri çaldığı, diğer bölgelerdeki sirenler sustuktan sonra bile doğudaki Luhansk ve Zaporijya’da sirenlerin çalmaya devam ettiği kaydedildi.Reuters henüz haberleri doğrulamadı.Rusya, patlama ve yangın nedeniyle hasar gören Moskva adlı savaş gemisinin, limana çekildiği sırada battığını açıkladı. Ukrayna, gemideki patlamaya füze saldırısının neden olduğunu söylerken, Amerikalı yetkililer bunu henüz doğrulamadı.Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, alevler içinde kalan geminin fırtına sırasında battığını açıkladı.Açıklamada, "'Moskva' kruvazörü destinasyon limanına çekilmekte olduğu sırada, yangının gövdede yol açtığı hasar yüzünden dengesini yitirdi. Fırtına deniz koşullarında gemi battı" denildi.Rus Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, gemideki cephanenin patlaması sonucu ağır hasar oluştuğunu ve mürettebatın tahliye edilmek zorunda kaldığını kaydetmişti.Bakanlık, Rusya'nın Karadeniz'deki donanmasının sancak gemisi olan Moskva'daki yangının kontrol altına alındığını, ancak geminin büyük hasar gördüğünü bildirmişti. 500 denizcinin bulunduğu geminin saldırıya uğradığının kabul edilmediği Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, yangının nedeninin araştırıldığı belirtilmişti.Ukrayna'nın güney askeri komutası ise Rus kruvazörünün Ukrayna yapımı Neptün gemisavar füzesiyle vurulduğu ve geminin batmaya başladığı açıklamasını yapmıştı.Reuters haber ajansı, Moskva kruvazörüyle ilgili farklı açıklamaları doğrulayabilmiş değil.Amerika da geminin bir füzeyle vurulduğu sonucuna varmak için yeterli veri bulunmadığını kaydetti.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Bağımsız olarak şu anda geminin füzeyle vurulduğunu doğrulama kapasitesine sahip değiliz ama bu olayın meydana geliş biçimi Rusya açısından büyük bir darbe" dedi.Moskva kruvazörünün kaybı ya da işlevsiz hale gelmesi, Ukrayna'ya açtığı savaşın 50'nci gününe giren ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yeni bir saldırı hazırlığı içinde olan Rusya'nın aldığı bir başka hasar. Donbas bölgesine saldırının savaşın sonucunu belirleyici nitelikte olabileceği kaydediliyor.Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, dün gece yayınladığı videoda, "Yenilgilerin intikamını alma girişiminde olan Rus kuvvetleri, güney ve doğu cephelerindeki faaliyetlerini arttırıyor" dedi.Rus donanması, Ukrayna'ya seyir füzeleri fırlattı. Rusya'nın Karadeniz'deki faaliyetleriyse haftalardır süren bombardımanın ardından liman kenti Mariupol'u tam olarak ele geçirmesi ve güneyindeki kara harekatını desteklemesi açısından hayati önem taşıyor.Rus haber ajanslarına göre 1983 yılında kullanılmaya başlanan Moskva kruvazöründe en az 700 kilometre menzile sahip 16 gemisavar Vulkan seyir füzesi bulunuyor.Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar, Rusya'nın sadece Rusya-Ukrayna sınırında değil, aynı zamanda Belarus'ta ve Moldova'daki ayrılıkçı Transdniestria bölgesinde de asker yığınağı yaptığını söyledi. Moldova hükümetiyse Rusya'yı Moldovalılar'ı Rus ordusunda askere almaya çalışmakla suçladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.Ukrayna'nın güneyiyle sınırı bulunan Transdniestria bölgesindeki yetkililer, Pazartesi günü, Rusya'nın Ukrayna'yı tehdit etmek için burada askeri kuvvetlerini hazırladığı iddiasını reddetmişti.Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Malyar, doğudaki Harkiv, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinin füze saldırılarıyla vurulduğunu söyledi.Harkiv valisi, topçu ateşinin dört sivilin ölümüne yol açtığını bildirdi.Rus yetkililer, Ukrayna'ya ait helikopterlerin apartman binalarını vurduğunu ve Bryansk bölgesinde yedi kişinin yaralandığını söyledi. Moskova, bu saldırının, sınırdaki çapraz saldırı serisinin sonuncusu olduğunu ve Kiev'e karşı misilleme saldırısını tetikleyebileceğini kaydetti.Rusya'nın Harkiv'e yakın Belgorod bölgesinin valisiyse bir köye saldırı yapıldığını ancak yaralanan olmadığını söyledi. Rus yetkililerin açıklamaları bağımsız kaynaklardan doğrulatılamadı. Ukrayna ordusu da konuya ilişkin açıklama taleplerine yanıt vermedi.Öte yandan Rusya, dün, direnmeye devam eden Mariupol'da binden fazla Ukraynalı deniz piyadesinin teslim olduğunu kaydetmiş, Ukraynalı yetkililer konuya ilişkin açıklama yapmamıştı.Rusya ele geçirdiği takdirde Mariupol, Ukrayna işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana Rus kuvvetlerin eline geçirdiği ilk büyük kent olabilir. Bu durum, Rusya'nın doğudaki ayrılıkçı bölgelerle 2014 yılında ilhak ettiği Kırım arasında bir kara koridoru açması anlamına gelir.Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, bugün Mariupol'dan dokuz insani koridor açılması üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi.Ukrayna, Mariupol'da binlerce kişinin öldüğüne inanıldığını bildiriyor.Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Rusya'nın "savaş suçlarının kanıtlarını ortadan kaldırmak için" bölgeye seyyar bir krematoryum getirdiğini söyledi. Ancak bu açıklama bağımsız kaynaklar tarafından doğrulatılamadı.Kiev'in kuzeybatısındaki Lubianka köyünde Rus askerleri tarafından ele geçirilen bir evin duvarına Ukraynalılar'a hitaben "Biz bunu istemedik..bizi affedin" yazıldığı görüldü. Rus kuvvetleri, geri çekilmeden önce Kiev'i ele geçirmek için yaptıkları girişime Lubianka köyünden başlamıştı.Kiev Polis Teşkilatı Başkanı Andriy Niebitov, Rus kuvvetleri tarafından ele geçirilen üç bölgede 800'den fazla cesedin bulunduğunu söyledi.Niebitov, "Korkunç şeylerle karşılaşıyoruz: işkence edilip kurşunlanmış, sonra da gömülmüş ve saklanmış cesetler, topçu ateşi sonucu ölenlerin cesetleri" şeklinde konuştu, ancak bu açıklamalar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulatılamadı.Ukrayna'nın insan hakları yetkilisi Lyudmila Denisova, Telegram mesajlaşma uygulamasındaki paylaşımında, ön verilere göre Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv'de işgal sırasında 700'den fazla kişinin öldürüldüğünü söyledi. Bu veri de bağımsız kaynaklar tarafından doğrulatılmış değilRusya sivillere saldırdığı iddialarını reddediyor ve bunların propaganda amaçlı olduğunu kaydediyor.