Samanyolu Haber /Dünya / Kiev'de iki büyük patlama duyuldu /28 Nisan 2022 21:42

Kiev'de iki büyük patlama duyuldu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Rus askerleri bir süredir başkent Kiev çevresindeki yığınağını ülkenin doğusuna kaydırmaya başlamış ve Kiev üzerindeki baskı da bir nebze olsun azalmıştı. Ancak akşam saatlerinde şehirde iki büyük patlama sesi duyulduğu ve kent merkezinden dumanlar yükseldiği açıklandı.

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Dönem dönem Rus füzelerinin hedefi olan Ukrayna'nın bşakenti Kiev'de iki patlama sesi durulduğu belirtildi.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko yaptığı ilk açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sektereri Kiev'de bulunurken Rusya hava saldırısı ile Kiev'i vurdu açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan ve Ukrayna haber kanalı Kiev Independent’a dayandırılan habere göre Kiev’de iki büyük patlama duyuldu ve kent merkezinden dumanlar yükseldiği açıklandı. Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak saldırıyı doğruladı.

Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanlarından biri olan Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak, BM Genel Sekreteri António Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezindeki "füze saldırıları" hakkında tweet attı. Podolyak Tweet’inde “Antonio Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezine füze saldırısı düzenlendi. Bir gün önce Kremlin'de uzun bir masada oturuyordu ve bugün başının üstünde patlamalar var” ifadeleri yer aldı.

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