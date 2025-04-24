Kiev'deki hava saldırılarında 12 kişi öldü: Trump, Putin'e 'dur' dedi

Euronews'te yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, 'KİEV'deki Rus saldırılarından memnun değilim. Gereksiz ve çok kötü bir zamanlama. Vladimir, DUR! Haftada 5000 asker ölüyor,' ifadelerini kullandı.



"Barış anlaşmasını TAMAMLAYALIM!"



Rusya, Kiev'i saatler süren füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla hedef alarak en az 12 kişinin ölümüne ve 90 kişinin yaralanmasına yol açtı.



Bu, geçen yıl temmuzdan sonraki en ölümcül saldırıydı.



Trump’ın hayal kırıklığı, Ukrayna ile Rusya arasında bir barış anlaşması yapılmasına yönelik ABD liderliğindeki çabaların pek ilerleme kaydetmemesiyle artıyor.



Çarşamba günü Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya’nın işgal ettiği Kırım Yarımadası’nın barış anlaşması kapsamında teslim edilmesini istemesi nedeniyle "anlaşmanın" geciktiğini iddia etti.



Rusya, 2014 yılında bu bölgeyi Ukrayna’dan yasa dışı şekilde ilhak etti.



Zelenskiy, Şubat 2022'de başlayan savaş sırasında, işgal altındaki toprakları Rusya'nın toprağı olarak tanımanın Ukrayna'nın kırmızı çizgisi olduğunu defalarca dile getirmişti.



Perşembe günü Zelenskiy, Ukrayna'nın 44 gün önce ABD'nin ateşkes önerisini kabul ettiğini ancak Moskova'nın saldırılarının devam ettiğini belirtti.



Trump'ın Putin'e yönelik eleştirisi dikkat çekici çünkü işgalci taraf olan Rusya'nın, bir anlaşma yapmada Ukrayna'dan daha hazır olduğunu önceki konuşmalarında gündeme getirmişti.



Trump Çarşamba günü gazetecilere, "Zelenskiy ile anlaşmak daha kolay olabilir diye düşündüm," dedi. "Şu ana kadar daha zor oldu ama sorun değil. Tamam."



Trump, Zelenskiy ve Putin ile olan görüşmelerinde hangi liderin daha fazla etkiye sahip olduğuna odaklanmıştı. Trump, Putin’in "kartlara" sahip olduğunu, Zelenskiy’nin ise buna sahip olmadığını söylüyor.



Aynı zamanda, yeni Cumhuriyetçi yönetim, Putin ile daha işbirlikçi bir tutum benimsemek için adımlar attı, Trump uzun zamandır Putin'e hayranlık gösteriyor.



Trump, Perşembe günü ilerleyen saatlerde, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ile Ukrayna’daki savaş, ABD gümrük vergileri ve diğer konuları görüşmek üzere bir araya gelecek.



Norveç, NATO üyesi ve Ukrayna'nın güçlü bir destekçisi ve Rusya ile yaklaşık 198 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor.



Gahr Støre, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, görüşmeler sırasında "Norveç ile ABD arasındaki yakın temasın çok önemli olduğunu" vurgulayacağını belirtti.



"Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barışa katkıda bulunmalıyız," dedi.



Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Putin'in "barış istiyorum" diyerek Ukrayna'yı bombalamaya devam etmesini "makul" bulmayanlardandı.



Macron, Madagaskar ziyaretinde, "Beklediğimiz tek cevap şu: Başkan Putin, koşulsuz bir ateşkesi kabul ediyor mu?" dedi.



Macron, "Amerikalıların öfkesi sadece bir kişiye odaklanmalı: Putin," diye ekledi.



Geçen hafta Paris’te yapılan görüşmelerde, ABD'li yetkililer, Rusya'ya işgal ettiği Ukrayna topraklarını anlaşma kapsamında tutma önerisini içeren bir taslak sundular, konuyla ilgili bir Avrupa yetkilisi Euronews’e bilgi verdi.



Bu konu Çarşamba günü ABD, Avrupa ve Ukraynalı yetkililerle yapılan görüşmelerde yeniden tartışıldı.



Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ilkesi müzakere edilebilecek bir konu değil," dedi.



Fransa'nın, Trump'ın savaşın uzamasından Ukrayna'nın pozisyonunu sorumlu tuttuğu yönündeki yorumlarına katılıp katılmadığı sorulduğunda Lemoine, Ukraynalıların müzakerelere açık olduklarını, öte yandan Rusya'nın saldırganlığa devam ettiğini belirtti.



"Bizim açımızdan Ruslar daha çok görüşmeleri yavaşlatıyormuş gibi bir izlenim söz konusu" dedi.