Samanyolu Haber /Dünya / Kiev'deki saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi /18 Ekim 2022 19:01

Kiev'deki saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken Moskova yönetiminin Kiev'e düzenlediği yeni saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

SHABER3.COM

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırılar sürüyor.

Moskova yönetiminin Kiev'e düzenlediği yeni saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ukrayna'da birçok kentin yetkilisi, hava saldırısı sirenlerinin yeniden çaldığını yerel basın aracılığıyla doğruladı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko, enerji tesisinin vurulduğunu ve Kiev'in bazı bölgelerinde elektriklerin kesildiğini açıkladı.

Timoşenko, Telegram hesabında "Enerji santralinde 3 büyük patlama gerçekleşti. Gelişmeler takip edilecek" dedi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya'nın bugün düzenlediği saldırılarda 3 kişinin yaşımını yitirdiğini açıkladı.

Kliçko, yaşamını yitirenlerin tesis çalışanı olduğunu söyledi.

Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırı hakkında Kliçko, "Kiev'de, bugün enerji altyapı tesisine yapılan saldırıda üç kişi öldü. Enerji altyapı tesisi çalışanıydılar" dedi.
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