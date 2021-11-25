Kiev'den Moskova'ya: İşgal çok pahalıya mal olur

Moskova'nın, yeni bir saldırganlık dalgası sergilemesi durumunda siyasi, ekonomik ve insan kaybı açısından göreceği zararı anlamak zorunda olduğunu belirten Kuleba, "Ukrayna'ya yeni bir saldırının çok pahalıya patlayacağını (Putin'in) anlaması için çalışıyoruz ki bunu denemesin." diye konuştu.







Euronews'te yer alan habere göre Kuleba, son dönemde uluslararası toplumun Rusya'ya tutumunun daha sertleştiğini vurgulayarak, pek çok dünya başkentinde Rus ekonomisine zarar verecek ekonomik önlemlerin hazırlandığını kaydetti.





Amerika Birleşik Devletleri'nin, Ukrayna'nın işgali için Rusya'nın yaptığı hazırlıklara dair istihbarat bilgilerini Avrupalı müttefikleriyle paylaştığı ortaya çıkmıştı.







İlgili istihbarat notunda, Rus birliklerinin (Ukrayna sınırına yakın) farklı noktalarda yaptığı yığınak ve topçu birliklerini gösteren haritalar da yer almıştı.





Müttefiklerle paylaşılan istihbarata göre, Rus birliklerinin yaklaşık 100 taktik taburla (potansiyel olarak 100 bin asker) Kırım, Rusya ve Belarus üzerinden Ukrayna'ya geçebileceği yönünde bir senaryo ortaya koyuyor.





Senaryo, engebeli arazide, dondurucu soğukta geniş bir alanı kapsayan operasyon olarak tanımlanıyor ve bölgedeki askerlerin uzun süreli bir işgal için hazırlandığı değerlendirmesinde bulunuyor.





Konuya aşina iki kaynak, taktik tabur sayısının hemen hemen yarısının halihazırda mevzilerinde olduğu ve olası herhangi bir işgalin havadan destekleneceğini aktardı.