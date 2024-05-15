Kiev'e sürpriz bir ziyarette Blinken’den

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Reuters’e göre bu ziyaret sırasında Washington'un Ukrayna'ya askeri yardımı konusu ele alındı.





Bu ziyaret Reuters tarafından bir kaynağa dayandırılarak bildirildi.





Blinken'in Kiev'e özel ziyareti trenle gerçekleşti.





Ajans, bunun, ABD Kongresi'nin Kiev'e askeri destek için ek fon onaylamasının ardından üst düzey bir Amerikalı yetkilinin Ukrayna'ya yaptığı ilk ziyaret olduğunu vurguluyor.





Reuters tarafından aktarılan adı açıklanmayan bir ABD yönetimi yetkilisine göre Blinken, ziyareti sırasında Kiev'in "savunmasını güçlendirmek" ve "savaş alanında inisiyatifi yeniden kazanmak" amacıyla ABD silah tedarikinden nasıl yararlanmayı planladıklarını da görüştüler.





“Güvenlik garanti altına alınana kadar Ukrayna’nın yanındayız”





Rusya'nın ülkenin doğusunda yeni saldırılar düzenlediği bir dönemde Salı günü Kiev'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD, güvenlik egemenliği garanti altına alınana kadar Ukrayna'nın yanında duracağını söyledi.





ABD'li diplomat, Rusya'nın savaş alanında avantaj elde ettiği birkaç aylık gecikmenin ardından ABD Kongresi'nin geçen ay 61 milyar dolarlık askeri yardım paketini kabul etmesinden sonra Ukrayna'ya seyahat eden ilk üst düzey ABD'li yetkili oldu.





Kiev Politeknik Enstitüsü'nde yaptığı politika konuşmasında Blinken, ABD silahlarının gecikmesinin Ukrayna'yı Rusya'nın saldırılarına karşı daha savunmasız hale getirdiğini kabul etti, ancak Amerikan halkının Rusya'nın Ukrayna'da durmayacağını anlaması nedeniyle Kiev'in Washington'un sarsılmaz desteğine güvenebileceğini söyledi.





Blinken, "Putin, Kharkiv'de ve doğuda Ukrayna'ya karşı yeni bir saldırıyı hızlandırıyor; Rus askerlerini, İran insansız hava araçlarını, Kuzey Kore topçularını ve Çin tarafından sağlanan makine ve parçalarla inşa edilmiş tankları, füzeleri ve savaş uçaklarını dalga dalga gönderiyor." ifadelerini kullandı.





Bugün yanınızdayız. Ve Ukrayna'nın güvenliği, egemenliği, kendi yolunu seçebilmesi garanti altına alınana kadar yanınızda kalacağız" dedi.

Blinken, Rusya'nın Kharkiv bölgesinin kuzeyine kara saldırısı düzenleyerek yeni bir cephe açması ve Ukrayna askerlerini zora sokmasından birkaç gün sonra gerçekleşen, daha önce açıklanmayan ziyaret için Salı sabahı erken saatlerde trenle Kiev'e geldi.