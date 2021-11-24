"Kifayetsiz, kibirli... Yönetemiyorsun, erdeminle git"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin olağanüstü MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'a sert sözlerle yüklenen Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ekonomik kriz ve dövizdeki tırmanış vardı.





Dolar krizi üzerine TL'deki tarihi kayıp hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, her konuşmasıyla ekonomiyi allak bullak ediyor. Geldiğimiz nokta kritik nokta. Fakir fukaranın çocukları açlığa mahkum edilecek. Açlık fakirin kapısında. İnsanlar çocuklarını doyuramayacaklar" ifadelerini kullandı.





Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:





"İsraf diz boyu devam etti. Yolsuzluk yapanları bırakın engellenmeyi devletin en önemli kurumlarının başına getirdiler. Böyle bir tabloyu vicdanı olan herhangi bir vatandaş kabul edebilir mi? Bütün bu tabloların tek sorumlusu kifayetsiz, kibirli Erdoğan’dır. Kibrini yenememiştir, kibrine teslim olmuştur.





Ne dış mihrakı kardeşim? Dışarıdan kimliği belirsiz 13 milyar dolar para geldi, kimin parasıydı bu para? Dış mihraklar hangileri çık söyle. Milleti kandıracağını sanıyor. Millet artık bu numaraları yemiyor. Vatandaş cebindeki paraya, elektrik faturasına bakıyor. Her gelenin aldattığı bir adam Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetebilir mi? Sen çocuk musun? Bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim. Erdoğan ve şürekasının tek hedefi vardır, Türkiye’yi fakirleştirmek. Türk Lirası ne kadar pul haline gelirse Erdoğan o kadar memnun oluyor, çünkü dolar baronlarına hizmet ediyor. Bankada doları olan köşeyi dönüyor. Bir günde yüzde 20-25 kâr elde ettiriyor. Kime hizmet ettiği belli.





Bunlar gayrimillidir, destekleyenler de gayrimillidir. Seni ve şürekanı seçime zorlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Sandığı getireceksin, yönetemiyorsun, erdeminle git."

