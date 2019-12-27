Samanyolu Haber /Gündem / Kılavuz kaptandan 'kaza' açıklaması /27 Aralık 2019 20:54

Kılavuz kaptandan 'kaza' açıklaması

Kanal İstanbul tartışmaları sürerken, İstanbul Boğazı'nda bir geminin dik açıyla karaya vurması tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Geminin karaya oturması, AKP medyasında, 'İşte tam bu yüzden Kanal İstanbul'a ihtiyacımız var' yorumlarına neden olurken, bir kılavuz kaptan, kazanın çok sayıda soru işareti barındırdığına değindi.

TELE 1'in haberine göre, kılavuz kaptan kazanın Kanal İstanbul'da gerçekleşmesi halinde bir faciaya dönüşme ihtimaline dikkat çekti ve İstanbul Boğazı’nın en dar noktasında bile bir konteyner gemisinin kendisini kurtarabilmesinin buna kanıt olabileceğine değindi.

Karaya oturan ‘Songa iridyum’ isimli geminin rotasını da değerlendiren kılavuz kaptan, dümen kırılmasının bu tür bir gemide mümkün olmadığına değindi ve şu soruları yöneltti:

"Kaptan neden pervaneyi ters yönde çevirmedi, yani tornistan vermedi?

Kazanın sebebi makina arızasıysa dümen neden sağa kırıldı?"

Dümen kilitlenmesine ihtimal vermediğini belirten kılavuz kaptan, konteyner gemilerinde bulunan baş pervanenin neden çalıştırılmadığını da sorguladı.

Ukrayna'nın Odessa limanından hareket eden 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide, Rumeli Hisarı mevkisinde makine arızası oluştu.

Gemi, Aşiyan önlerinde, iskele demirini atarak karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.

Kıyıya dik açı olacak şekilde duran geminin kaptanı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmesinde, geminin sahille temasen yüzer durumda olduğunu beyan etti. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-7 römorkörü tarafından çekilerek kurtarıldı. Kazada ölen ya da  yaralanan olmadı.
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