'Kıldığım namazların bir gün önüme terör suçu olarak çıkacağını düşünmedim'

Yurtdışına niye gidecektiniz?













Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında geçtiğimiz mayıs ayında lise öğrencilerinin de gözaltına alındığı dosyada 3. Duruşma başladı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘Kız Çocukları Davası’nda 14’ünün lise öğrencisi olduğu 41 kişi, hakim karşısına çıktı.Mahkemede savunma yapan Avukatı olan Hatice Yıldız, bugünkü duruşmada yaşananlarla ilgili şu paylaşımlarda bulundu: “#Kızçocukları davası 3. günde de devam ediyor. Tutuksuz sanıklar dinlenmeye devam ediyor. Hâlâ silahlı örgüt eylemine rastlamadık. Dikkat çekici olan bir husus da çocukların derslerinde çok başarılı olmaları. Yargılamanın 3. günü sanıkların savunmaları bitmek üzere. 3 gündür en çok kullanılan kelime, Kuran, namaz, cüz. Dosyadaki tek gerekçe EP den yararlanmış 2 kişinin beyanına göre sanıklardan birinin F. Gülen videolarını izlemelerini tavsiye ettiği iddiası. Dosyada bundan başka bir eylem yok. 19 tutuklu 41 sanık var. “Kıldığım namazların birgün önüme terör suçu olarak çıkacağını düşünmedim.” Bu ifade Segbis kaydına girdi 2024 Türkiye’sinde.”Duruşmanın 3. gününde kız çocuklarına yöneltilen sorular pes dedirtmeye devam ediyor. İşte o sorulardan bazıları:Arefe günü 1.000 ihlas okunmasını kim istedi?Fitre ve sadaka mesajlarını niye paylaştınız?Bowling oynamaya kimle gittiniz?Bowling ücretini kim ödedi?Kaldığınız evi kim tuttu?