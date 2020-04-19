"Kilerler, buzluklar dolu" demişti

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kurucu üyesi ve Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler'in AKP'li belediyeler tarafından ihya edildiği ortaya çıktı.



Böhürler'e ait Ajansy Medya Tanıtım Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, AKP'li iki belediyeden toplamda 280 bin liralık ihale aldığı belirtildi.





KİLERLER, BUZLUKLAR DOLU MU?





Geçen hafta iki saat kala ilan edilen sokağa çıkma yasağı sebebiyle markete koşan insanları eleştiren Böhürler, "2 gün yemek yemeseler açlıktan ölmezler. Kilerler, buzluklar dolu." ifadelerini kullanmıştı.





Böhürler'in sözleri sosyal medyada alay konusu olmuştu.



Ayşe Böhürler'in TRT yayımlanan "Türk Kahvesi" isimli programı için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yüklü miktarda ihale aldığı ortaya çıkmıştı. Böhürler programda Gazintep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i (sağda) iki defa ağırlamıştı.



Gazintep Belediyesi'nden aldığı bu ihaleler konusundaki tepkiler çoğalınca Ayşe Böhürler sosyal medya hesabını kilitleyerek açıklama yapmaktan kaçınmıştı.





TEK GÜNLÜK ETKİNLİK İÇİN 99 BİN TL





Gazetta9’un haberine göre Ayşe Böhürler, 2012 yılında İstanbul Başakşehir Belediyesi'nden "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı Organizasyonu" adı altında düzenlenen etkinliğin ihalesini (2012/25386) 99 bin 580 TL karşılığında aldı.





Böhürler'e tek bir gün için 99 bin 580 TL ödeme yapıldı. İhale 28.02.2012 tarihinde Başakşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından açıldı.





İhalenin sözleşmesi ise 8 Mart 2012 tarihinde imzalandı.





İhaleyi kazandığı tarihte Ayşe Böhürler'in, aynı zamanda AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesiydi. Başakşehir Belediyesi de AKP tarafından idare ediliyordu.





SAKARYA ADAPAZARI BELEDİYESİ'NDEN 181 BİN TL





Böhürler'in aynı zamanda AKP'nin idare ettiği bir başka belediye olan Sakarya Adapazarı Belediyesi'nden de 181 bin 710 TL'lik ihale aldığı iddia edildi.





"2018 Yılı Muhtelif Kültür, Sanat ve Konser Hizmeti Alım İşi" başlığı ile Adapazarı Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılan ve (2017/711863 ihale kayıt numarası ile) verilen ihalenin sözleşmesi ise 16 Ocak 2018 olarak kayıtlara geçti.