Samanyolu Haber /Gündem / Kılıç’ın boynuna bastırılarak gözaltına alınmasına soruşturma /28 Haziran 2021 20:18

Kılıç’ın boynuna bastırılarak gözaltına alınmasına soruşturma

Gazeteci Bülent Kılıç'ın LGBT onur yürüyüşü sırasında boynuna bastırılara gözaltına alınmasına soruşturma başlatıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında AFP foto muhabiri Bülent Kılıç’ın ‘kazara’ olduğu öne sürülen gözaltına alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Polisler, 26 Haziran Cumartesi günü İstanbul’da LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde fotoğraf çektiği sırada Kılıç’ı yere yatırıp boynuna bastırmıştı. Kılıç, “Nefes alamıyorum” diyerek çığlık atmıştı. Avukatı Zelal Pelin Doğan, resmi bir gözaltı yapılmadığını ama Kılıç’ın hukuka aykırı bir şekilde tutulduğunu, sırtına çıkılarak kamerayla vurulduğunu ifade etmişti.

Olaydan sonra konuşan foto muhabiri, “Orada o insanlar tepki vermese yan sokaktaki karanlık İmam Adnan Sokak’ta olsaydım benim oradan cesedim çıkardı. (…) Yaşadığım sürecin hesabı verilecek” demişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün LGBTİ+ bireylerin ‘LGBT’li gruplar’ olarak tanımlandığı basın duyurusunda, yürüyüşe getirilen kaymakamlık yasağı hatırlatılarak, söz konusu yasağa uymayan 46 kişinin ‘yakalandığı’ ve gözaltına alındığı bildirildi.

“Yakalananlar arasında maalesef basın mensubu Bülent Kılıç’ın da bulunduğu tespit edilmiştir” denilerek şöyle devam edildi: “Adı geçen basın mensubu; Beyoğlu ilçe emniyet müdürlüğünde işlem yapıldığı sırada, kendisinin basın mensubu olarak görevli olduğu ve ilgili personelden şikâyetçi olduğunu beyan etmesi üzerine ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıç’ın boynuna bastırılarak gözaltına alınmasına... Sonraki Haber >>

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:17:40