Samanyolu Haber /Gündem / 'Kılıç şakırtıları arasında disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak neyin nesidir? ' /27 Kasım 2024 13:10

'Kılıç şakırtıları arasında disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak neyin nesidir? '

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında kılıçlı yemin törenini ve teğmenleri net cümlelerle hedef aldı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçlı yemin töreninin ardından teğmenlere ne olacağına henüz karar verilmedi. Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları ise dikkat çekti. 

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

TEĞMENLERİN YEMİNİ SORUŞTURMASI
Neymiş, benim birincilere diploma vermemin değerlendirmesini yapıyorlar. Yapmam gereken onların diplomalarını vermektir. Bunların disiplinsizlikle ilgili yanlışı varsa o da disiplin kurulunun huzurumuza getirdiği bir neticedir. Teğmenlerle ilgili de önünü arkasını düşünmeden bodoslama bir tavır içine girdiler. Disiplin elbette her yerde lazımdır ama söz konusu TSK olduğunda hayati öneme sahiptir. Komutanlarının açık talimatlarına rağmen disiplinsizlik yapan teğmenlerin yarın neler yapabileceklerini kim bilebilir? Kılıç şakırtıları arasında disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak neyin nesidir? 

Milletimizin göz bebeği olan ordumuzun yıpratılmasına da, siyasi emeller uğruna provoke edilmesine de eyvallah demeyiz. Bu ordunun bir zümrenin, bir partinin değil, milletin ordusudur. TSK peygamber ocağıdır. Bu ordu İslam'ın bayraktarlığını yapan şanlı bir ordudur. Kimse bu orduyu sağa sola çekmesin. CHP, ordumuzun ruh kökünü koparmaya muvaffak olamamıştır.

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