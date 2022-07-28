Kılıç ve silahlara ilginç savunma: 'Biz doğa sporları yapıyoruz'

Küçükçekmece Rizeliler Derneği yöneticisi, sosyal medyada gündem olan dernek başkanı Ahmet Sivri'nin kılıç ve silahlı görüntülerine ilişkin açıklama yaptı.







KRT'den Sultan Eylem Keleş'e konuşan yönetici, silah ve kılıçları "Biz doğa sporları yapıyoruz" diyerek savundu. Sivri'nin sakallı ve şalvarlı olması sebebiyle gündem olduğunu ileri sürdü.





Ahmet Sivri’nin müsait olmadığı gerekçesiyle telefona çıkan ve ismini vermek istemeyen dernek yöneticisi “Videonun paylaşılması doğru değildi ama sanki biz bunu bilerek, zevkle paylaşmışız gibi lanse edildi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çoğunda bu tüfekler var, devletin vermiş olduğu ruhsata tabii olan tüfekler bunlar. Kimseye doğrultmamışız, kimseyi tehdit etmemişiz. Biz doğa sporlarıyla ilgileniyoruz. Bütün arkadaşlarımızın profillerinde daha farklı videolar olmasına rağmen hiçbiri paylaşılmadı. Bu adamın (Ahmet Sivri) paylaşılmasının tek nedeni sakalı, şalvarı… Ki bu adamın maddi durumu da iyi, herhangi bir şeye ihtiyacı olan bir adam değil” ifadelerini kullandı.





NE OLMUŞTU?

AKP bağlantılı Küçükçekmece Rizeliler Derneği'nin başkanı Ahmet Sivri, elinde kılıç ve masasında çok sayıda silahla poz vermişti. Gündem olan görüntüler üzerine Sivri gözaltına alındı. Silahlarına el konulan Sivri daha sonra serbest bırakıldı.



