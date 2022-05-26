Kılıçdaroğlu 100 bin TL tazminata mahkum edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos 2020'de bir gazeteye verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle 100 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.





Söz konusu röportajda "kişilik haklarına saldırı" olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte, Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, çocukları Ahmet Burak Erdoğan, Necmeddin Bilal Erdoğan, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar avukatları vasıtasıyla Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davacı olmuşlardı.





Avukatların Mahkeme'ye sunduğu dilekçede Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve yakınları hakkında söylediği sözlerle manipülasyon oluşturmak istediği ve iftira ve hakaret eylemlerinde bulunduğu öne sürüldü. Dilekçede ayrıca Man Adası'nda bulunan şirketin yurt dışındaki hesabına veya yurt dışındaki başka bir hesaba para gönderdiklerine dair herhangi bir dekont veya belgenin davalı tarafından, konuya ilişkin açılan hiçbir dava dosyasına sunulmadığı ifade edildi.





2 milyon lira tazminat talebi

Dava dilekçesinde bu bağlamda, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan adına 1 milyon lira, Ahmet Burak Erdoğan, Necmeddin Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Mustafa Erdoğan adına da 200'er bin lira manevi tazminata hükmedilmesi istendi.





Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Avukat Ferah Yıldız ile Melike Nur Bak ve davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik yer aldı. Hakim, Celal Çelik'in celse arasında dilekçe vererek reddi hakim talebinde bulunduğunu belirtti. Davacı avukatları, sözlü yargılamaya geçilmesi gerektiğini ve davalı avukatının yazılı beyanlarını kabul etmediklerini ifade etti.





Reddi hakim talebine ret

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ise reddi hakim talebi ve beyan dilekçelerini tekrar ettiklerini, duruşma hakiminin nesnel davranmadığını öne sürdü. Ara kararını açıklayan mahkeme, reddi hakim talebini inandırıcı delil ve emareler sunulmadığı gerekçesiyle reddetti.





Avukat Yıldız, dosyaya sundukları deliller ve "Man Adası" davası özelinde açtıkları diğer yerel mahkeme kararları dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Celal Çelik ise hakimle ilgili yasal haklarını sonuna kadar kullanmak ve beyanlarını hazırlamak için süre istedi. Hakim, bir önceki celse sözlü yargılama aşamasına geçilerek taraflara usulüne uygun tebliğ yapıldığını belirterek, süre talebini reddetti. Avukat Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun dava konusu edilen eleştirel değerlendirmelerdeki tüm olguların ispatlandığını, herhangi bir şekilde hakaret kapsamlı bir söz ve yakıştırmada bulunulmadığını iddia etti.





Mahkeme davayı kısmen kabul etti

Davanın kısmen kabulüne karar veren Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan, Necmeddin Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Mustafa Erdoğan'a 10'er bin lira manevi tazminatın 17 Ağustos 2020'den itibaren işleyecek yasal faiziyle ödemesine karar verdi.