CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan "Şahıs ve ailesine direnen vatansever bürokratları anlatmak istiyorum. Bir de bir ıslak imza ile hazineden 6 milyar TL'nin nasıl iç edildiğini... Hadi buyurun!" mesajıyla video paylaştı.
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu 5 dakikalık bir video paylaştı Sonraki Haber >>
ÖNE ÇIKAN HABERLER
- Milyarlık havalimanının çöküşü çok kolay oldu
- Ankara Emniyeti'ndeki işkencelere duyarsız kalan liderlere ve Baralora tepki
- Babacan ve Davutoğlu'ndan ortak açıklama: 'Türkiye her an seçime gidebilir'
- Tutulup kaldırılmayı düşünüyorsanız, bu işe sahip çıkın
- Adliyede polis işkencesi: '3-4 polis beni dövdü, 4 aylık bebeğimi düşürdüm'
- Ceza Kanununu hazırlayanlardan Özgenç: KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli
- Sedef Kabaş'tan yeni mesaj: 'Milyonların ahından kurtulamayacaksınız'
- Evde ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze'nin anne ve babası gözaltına alındı
- Omicron Varyantı ile ilgili şaşırtan araştırma
- İşte İstanbul'da yaşanan kar kaosunun perde arkası
- Annesinin telefonunu kullanan 22 aylık çocuk, 1500 sterlinlik mobilya alışverişi yaptı
- AYM'den 15 Temmuz ihraçlarıyla ilgili flaş iptal kararı
- Tesla duyurdu: 4 elektrikli model ve şarj istasyonları ile Türkiye pazarına girecek
- Önce küfretti, sonra telefonla arayıp bakın ne dedi
- Hollanda'da Covid-19 devrimi
- THY'de Erdoğan depremi: 'Yönetim Kurulu Başkanı istifa etti' iddiası
- THY'de kriz! ABD uçuşları için pilot hostes bulunamıyor