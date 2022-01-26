Kılıçdaroğlu 5 dakikalık bir video paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan "Şahıs ve ailesine direnen vatansever bürokratları anlatmak istiyorum. Bir de bir ıslak imza ile hazineden 6 milyar TL'nin nasıl iç edildiğini... Hadi buyurun!" mesajıyla video paylaştı.



