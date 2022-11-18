Kılıçdaroğlu ABD ve İngiltere'nin ardından Almanya yolcusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekimde ABD'ye, kasım ayı başlarında da İngiltere'yi ziyaret etmişti. Ana muhalefet partisi liderinin 23-26 Kasım tarihleri arasında Almanya'da olması bekleniyor.







Ziyaretlerinde bilim, teknoloji ve ekonomi alanında temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, temasları için “Kasım sonunu bekleyin” demişti.





Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre kurmaylarıyla düzenlediği ziyaretlerle birlikte çalışmalar yürüten Kılıçdaroğlu’nun bir ‘kalkınma planı’ hazırladığı öğrenildi.





Kılıçdaroğlu’nun kalkınma planında bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim, endüstri gibi çeşitli başlıkların yer alması bekleniyor. Büyük oranda tamamlanan ve son düzenlemeleri yapılan çalışmaya, planlarda bir değişiklik olmaması halinde Almanya ziyaretinin ardından son şekli verilecek.





'AÇIKLAMANIN TARİHİ OLARAK 3 ARALIK ÖNE ÇIKIYOR'

Tamamlanacak çalışma aralık ayının ilk haftasında İstanbul’da kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklamanın tarihi olarak 3 Aralık öne çıkıyor. Bu tarihin öne çıkma nedeni olarak geçen yıl 3 Aralık’ta Kılıçdaroğlu’nun Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kapısına gitmesi gösteriliyor.





CHP Genel Başkanı, geçtiğimiz yıl devlet kurumundan randevu talep etmiş, ancak yanıt alamamıştı.







