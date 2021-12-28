Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu 'Abdullah Gül' iddiaları için bakın ne demiş!.. /28 Aralık 2021 09:50

Kılıçdaroğlu 'Abdullah Gül' iddiaları için bakın ne demiş!..

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Abdullah Gül' defterini bir daha açılmamak üzere kapattığını söyledi.

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Takan, bugünkü yazısında  , "'CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı olmayacak mı' sorusunun cevabı hâlâ net değil. Kılıçdaroğlu, çok ince ve nazik bir strateji izliyor. Millet İttifakı’nın nabzını çok iyi tutuyor, dengeleri de çok dikkatli takip ediyor." değerlendirmesini yaptı.

DEFTERİ KAPATTI

Takan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a “aday olma” dediği yönündeki iddiaların da sorulduğunu kaydetti.

Takan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle oldu:

"Kılıçdaroğlu, iddiaları net bir dille yalanladı. 'Cumhurbaşkanı adayı devleti bilen, tanıyan kişi olacak' tarifinden Abdullah Gül’ü mü kast ediyordu Kılıçdaroğlu?.. CHP lideri, 'Abdullah Gül’ü herhangi bir yerde ne konuştuk ne telaffuz ettik. Etrafta devleti bilen, tanıyan binlerce kişi var' diyerek o defteri bir daha açılmamak üzere kapatmış oldu."
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