Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etti.
Ayazağa Kasrı’nda gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü ve sona erdi.
Ziyaret sonrası taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.
AHMET NECDET SEZER'İ DE ZİYARET ETMİŞTİ
Kılıçdaroğlu, önceki gün de 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etmişti.
Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nu aracına kadar uğurlayan Sezer, basın mensuplarının "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor musunuz?" sorusuna, "Evet" yanıtını vermişti.
Ahmet Necdet Sezer, Kılıçdaroğlu için başarı dileğinde bulunmuştu.