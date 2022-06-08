Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu 'adaylık' iddiası için net konuştu: 'Yok efendim böyle bir şey' /08 Haziran 2022 13:31

Kılıçdaroğlu 'adaylık' iddiası için net konuştu: 'Yok efendim böyle bir şey'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, '6'lı masa toplantısında aday olacağını dile getirecek' iddialarına net cevap verdi.

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İYİ Parti’nin ev sahipliğindeki 6’lı masa toplantısında aday olacağını dile getirecek" iddialarına yanıtını paylaştı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini bugünkü "Kılıçdaroğlu: Adaylık kuralından sapma yok..." başlıklı yazısında aktardı. 

Sarıkaya, Kılıçdaroğlu'nun son derece moralli ve özgüveni yüksek olduğunu ifade etti. 

"İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Odabaşı ve İstanbul’dan gelen çok sayıda partiliye de hitap ettiği grup toplantısındaki coşkusu da bunun bir başka göstergesiydi" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Meclis’te sohbet ederken bir süredir kulislerde dolaşan “İyi Parti’nin ev sahipliğindeki 6’lı masa toplantısında aday olacağını dile getirecek” yönündeki iddiaları anımsattım.

Daha sözümü bitirmeden ciddileşti, her zaman bildik o cümlesi de ardından geldi:

“Yok efendim böyle bir şey…”

Liderler olarak seçim tarihi açıklanana kadar adaylık konusuna girmeme konusunda aldıkları karara dikkat çekip devamını getirdi:

“Benim adaylık açıklayacağım diye bir şey yok… Baştan alınmış bir kararımız var. Ne dediysek o… Kuralları baştan koyduk. Onlardan sapma olmadan da devam ediyoruz…”

Başta da belirttiğim gibi Kılıçdaroğlu’nu rahat ve özgüveni yükselmiş gördüm…"

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