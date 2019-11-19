Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu, Ahmet Altan'ı unutmadı /19 Kasım 2019 17:24

Kılıçdaroğlu, Ahmet Altan'ı unutmadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 38 ay İstanbul Silivri Cezaevi'nde tutuklu kaldıktan sonra 4 Kasım'da tahliye edilen, ancak 11 Kasım'da tekrar hapse atılan gazeteci Ahmet Altan'a destek verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grubunda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin imza attığı hukuksuzluklara dikkati çekti. 

Kılıçdaroğlu, gazeteci Ahmet Altan'ın Yargıtay kararına rağmen yeniden tutuklanmasından hükümeti sorumlu tuttu. 

KILIÇDAROĞLU: YANLIŞA "DOĞRU" DİYEMEYİZ

"Osman Kavala hâlâ hapiste." diyen Kılıçdaroğlu, Ahmet Altan kararı için "yanlış" diye niteledi. 

Altan'ın siyasi talimatla tutuklandığına işaret eden CHP lideri, "Yanlışa doğru diyemeyiz. Kim olursa olsun. Belki hayatında hiç CHP'ye oy vermedi. Adaleti herkes için geçerli bir kavram olarak biliyoruz. Adalet dedim de elbette haksız yere yatanlar var içeride. Serbest bırakılan ve birilerinin emriyle tekrar hapse atılanlar var." dedi. 

KILIÇDAROĞLU: BU DEMOKRASİ MİDİR?

"Dünya Türkiye'de demokrasi yoktur diye biliyor. Doğru. Bu demokrasi midir?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kazandığı belediyelere kayyım atanmasını tepki gösterdi: "Ben sana oy veren bütün seçmenlerin iradesini kabul etmiyorum. Sandığa atılan oylar geçersizdir demek. Bu yanlıştır." 

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NE İCRAYA TEPKİ 

Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim Sanat Vakfı'na ait Şehir Üniversitesi'ne Halkbank'ın haciz koydurduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Oradaki akademisyenler aylıklarını alamıyorlar. Banka aracılığıyla üniversiteyi susturmak, ele geçirmek istiyorlar. YÖK burayı başka birilerine tahsis etsin diye!" dedi.

AKP LİDERİ ERDOĞAN'A: SEN MEKTUPÇU BAŞI MISIN?

Kılıçdardoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen hakaret dolu mektuba da temas etti. 

CHP lideri, "Biz 'O mektubu aynen iade et' dedik. 'Bu mektup doğru değildir' bile demedi. Ne yaptı? 'Trump'a mektubu takdim edeceğim' dedi. Sen mektupçu başı mısın? Postacı mısın sen? Sözde dünya lideriydi. Bir baktık ki egemen güçlerin şamar oğlanına dönmüş." diye konuştu.
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