Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu, AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili konuştu: Tıpış tıpış uygulayacaklar /29 Aralık 2020 16:36

Kılıçdaroğlu, AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili konuştu: Tıpış tıpış uygulayacaklar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili verdiği tahliye kararına yöneltilen tepkileri eleştirdi. "Bunun faturası Türkiye'nin önüne gelir" diyen Kılıçdaroğlu, "Ama ben söyleyeyim, tıpış tıpış uygulayacaklar. Başka seçenekleri yok" ifadesini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileri ile yıllık değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

NTV'de yer alan habere göre burada Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı için aday olup olmayacağı soruldu. Bunun kendi iradesindeki bir olay olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu sadece benim irademe bağlı değil. Millet İttifakı ve onun liderleri karar verecek. Ama önce ilkeler belirlenecek. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme ne kadar sürede geçeceğiz, anayasa değişikliği ne sürede gerçekleşecek bütün bunları konuşup bir protokol yapacağız. Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı bundan sonra konuşulur" diye konuştu.

CHP lideri, parlamenter sisteme dönüşün yol haritası hazırlanırken hem Millet İttifakı hem de Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin çalışmalarındaki ortak noktalara göre hareket edileceğini söyledi.

Pınar Gültekin'in babasına telefon iddiası
Pınar Gültekin cinayetinde bir CHP Muğla milletvekilinin, aileyi arayarak davadan vazgeçmelerini istediği iddia edilmişti.

CHP lideri, "Cinayeti değil CHP'yi tartışma konusu yapmak istiyorlar. Milletvekilimiz 'Eğer ispat etsinler hem milletvekilliğinden hem de CHP'den istifa ederim' dedi. Bu kadar açık ve net" ifadesini kullandı.

'Bunun faturası Türkiye'nin önüne gelir'
Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili verdiği tahliye kararına yöneltilen tepkileri de eleştirdi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Hem devlet olarak uluslararası sözleşmenin altına imza atacaksınız, sonra dönüp 'AİHM kararını uygulamam' diyeceksiniz. Bunun faturası Türkiye'nin önüne gelir. Ama ben söyleyeyim. Tıpış tıpış uygulayacaklar, başka seçenekleri yok."
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