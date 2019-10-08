Kılıçdaroğlu, AKP'lilere seslendi: Sabredin, bir hafta sonra açıklayacağım!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parti grubuna hitaben yaptığı konuşmasdan satır başları:





"Esnaf kardeşim hayatından memnun mu? Esnaf kardeşlerime biraz sitem ediyorum kimse kusura bakmasın. Esnaf kardeşim "geçinemiyorum" diyor, "zam üstüne zam geliyor" diyor, "zarar ediyorum" diyor. Diyor da bunları yapan kim? Senin oy verdiğin siyasi partinin lideri yaptı. Sen onlara ders verdiğin gün bu sorunlar bitecektir.





Yönetimi bize teslim edin, göreceksiniz Türkiye nasıl yönetiliyor. İşsizlik nasıl bitiyor, her eve nasıl huzur geliyor, göreceksiniz yandaşlar nasıl kaçacak. Biz bunların hepsini yapacağız. Devlette liyakat kalmadı, her şeye 1 kişi karar veriyor. Esnafın, çiftçinin derdini dinleyen yok.





"SABREDİN, AÇIKLAYACAĞIM"





Devlette liyakat kalmadı. Her şeye bir kişi karar veriyor. Sabah kim yanına giderse onun kararı çıkıyor. Peki ulaşamayan yüz binlerce esnaf, çiftçi? Onların derdini dinleyen yok. O sarayda otururken sanıyor ki herkesin yeri çok rahat.





Ak Parti’li kardeşlerime seslenmek isterim önümüzdeki hafta size sarayın Türkiye Cumhuriyeti’ni nasıl arpalık haline getirmiş onu açıklayacağım. Kimlerin bir eli yağda bir eli balda haftaya açıklayacağım. Sabredin.





Trump bir bağırıyor dolar fırlıyor, susuyor dolar iniyor... Bu nasıl memleket? Bunun sorumlusu kim? Bu tarihi bir soru. Bunun sorumlusu tek adam! Eğer tek başına yönetiyorsan bütün sorunların kaynağı sensin kardeşim.





TRUMP TEPKİSİ: TIK YOK





Perişan edeceğim seni diyor, ilk tepki bizden geldi. Türkiye Cumhuriyeti devletini hiçbir güç tehdit edemez. Şu ana kadar AKP'den tık yok. Neden itiraz etmiyorlar?





Eğer tehdit ediliyorsan tepki göstereceksin, tepki gösteremiyorsan çekileceksin. Yönetemiyorsan çekileceksin.





"MİLLET BUNU YEMEYECEK"





Enflasyon yüzde 9'muş... Zam üstüne zam geldi ama enflasyonumuz yüzde 9. Beyaz peynirin kilosuna 1 yılda yüzde 61 zam geldi. Domates yüzde 40 zamlandı. Ama enflasyonumuz Saray'a göre yüzde 9. Daha dün köprülere zam geldi. "Ben bunu söylüyorum yerseniz" diyor.





Bu millet önümüzdeki seçimlerde yemeyecek, gerekli dersi verecek. Buna inanıyorum. Kırmızı et sanayicileri başkanı bir açıklama yapmış, son bir yılda maliyetlerimiz yüzde 50 arttı diyor. Yüzde 20 zam yapmak istiyoruz ama iç piyasada tüketim düştüğü için kimse fiyatları artıramıyor, diyor.





Bunu da AKP’li kardeşlerim hafızalarının bir köşesine yazıyordur. Buradan kamyon şoförlerine seslenmek isterim; sorununu biliyorum, nasıl çözülmesi gerektiğini de biliyorum bunun yolu seni düşünen siyasi iktidara oy vermektir. O yüzden ben CHP olarak sizlerin oyunu istiyorum."