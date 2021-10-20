Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinden ne çıktı?

Görüşme sonrası açıklama yapan, Kılıçdaroğlu, “Her alanda ciddi sorunlar var. Bu sorunlardan Türkiye’nin arınması lazım, Türkiye’nin kendisine yeni bir yol haritası çizmesi lazım” dedi.







A HABER MUHABİRİNİN ‘OSMAN KAVALA’ SORUSU





A Haber muhabirinin, “10 ülkenin büyükelçisi Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki söz konusu oldu. Sizin bu konuya ilişkin değerlendirmeniz ne olacak?” sorusuna Akşener, şu yanıtı verdi:





AKŞENER: SOROS İLE MASAYA KİM OTURDU?





“Osman Kavala sizin tanımınıza göre Soroşçu. Soros ile masaya kim oturdu. Ben ve sayın Kılıçdaroğlu değil. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı’na böyle bir talepte bulunulmasını doğru bulmayız. Böyle taleplerin Türkiye’ye yapılır olmasına yol açmayı da doğru bulmayız. Rahip Brunson’ı hatırlatan eylem ve söylemlerden Türkiye’nin uzak durmasını tavsiye ederiz. Bunların önüne geçecek tek yol hukukun işletilmesidir. Türkiye’deki hukuku, yargıyı oluşturan kurumların işletilmesidir” yanıtını verdi. Aynı soruya Kılıçdaroğlu ise şu yanıtı verdi:





KILIÇDAROĞLU: İMZA ATTIĞINIZ SÖZLEŞMENİN GEREĞİNİ YAPMAZSANIZ…







“Türkiye Cumhuriyeti devleti AİHM kararlarına uyacağı sözünü verdi. Bunun için de Anayasa değişikliği gerçekleşti. Bu anayasa değişikliği TBMM’den oy birliği ile çıktı. Bir ülkenin itibarı imza attığı sözleşmenin arkasında durmaktır. İmza attığınız bir sözleşmenin gereğini yapmaz ve arkasında durmazsanız itibar kaybeden Türkiye ve onu yönetenler olur.”



