Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu'ndan üçlü görüşme

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun akşam yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüşmeye ilişkin bir de fotoğraf yer aldı.
Demir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile Ankara’da akşam yemeğinde bir araya geldi.
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