Kılıçdaroğlu, Akşener'e garanti verdi: AKP içindeki büyük çatlak ne?

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP'nin "kamuda türban serbestisi"yle ilgili teklifine ilişkin altılı masadaki tartışmayı köşesine taşıdı.







Toplantıda AKP'nin referandum çağrısına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Merak etmeyin AK Parti içinde de getirilen teklife gizli oylamada kesinlikle hayır oyu verecekler bulunuyor…” dediğini belirten Sarıkaya, bunun üzerine Akşener'in ise “Emin misiniz?” diye sorduğunu, buna karşılık Kılıçdaroğlu'nun da kendisine gelen bilgilerin kesin olduğunu söylediğini aktardı.





Yazının ilgili bölümü şöyle:





"Baştan beri, başörtüsü konusunun gündeme gelmiş olmasından rahatsızlığını hissettiren İYİ Parti lideri Akşener, “Arkadaşlarımızın Anadolu’dan getirdikleri talep bizim bunun geçmesi için aracılık etmemiz” yönünde bir tutum ortaya koymuş.





Ancak referandumlu bir çözümü kendisinin ve arkadaşlarının hiç arzu etmediğini de vurgulamış.





Babacan da benzer bir yaklaşım içinde tabanlarının başörtüsü konusunun çözülmesi yönünde beklenti içinde olduğunu söylemiş.





Anayasa değişikliğine katılıp, 400 üzerinde bir oyla geçirilmesi halinde bunun tartışma konusu olmaktan çıkacağına vurgu yapmış.





Akşener ise Genel Kurul’a girilmesi halinde hangi yönde karar alırlarsa alsınlar milletvekilleri içinden 7-8’inin farklı tutum takınabileceğine dikkat çekmiş."





"KESİNLİKLE HAYIR OYU VERECEKLER"

Liderlerin AKP'nin referandum istediğine dikkat çekerek, oylamanın garantisinin olmadığı, söz verilmesine karşın farklı yöne gitme ihtimalinin bulunduğuna vurgu yaptığını aktaran Sarıkaya, yazısına şöyle devam etti:





"Baştan beri Anayasa görüşmesine katılmayacağını açıklayan CHP’nin lideri Kılıçdaroğlu ise “Merak etmeyin AK Parti içinde de getirilen teklife gizli oylamada kesinlikle hayır oyu verecekler bulunuyor…” bilgisini aktarmış.





Akşener, “Emin misiniz?” diye sorduğunda Kılıçdaroğlu kendisine gelen bilgilerin kesin olduğunu söylemiş.





Bu aşamada AK Parti’nin yasa teklifini sunmakla birlikte bunu geciktirme ve seçim süreci başlayıp TBMM tatile girene kadar da oyalama yönüne gidebileceğine dikkat çekilmiş.





Zirve bildirisine yansıyan cümleler bu konuda ret kararı alındığına yönelik algıya yol açmış olsa da liderler süreci izleyip öyle karar verme görüşünde birleşmiş…"



