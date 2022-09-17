'Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için oy vermem' diyenlerin oranı yüzde 1

Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, son seçim anketlerini değerlendirdi.







Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Sarı, kararsız seçmenin az olduğunu belirterek henüz kamuoyuyla paylaşılmayan anket sonucunu açıkladı.







Buna göre seçmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alevi olmasını sorun olarak görmüyor. Seçmenlere, "Millet İttifakı’nın şu ana kadar adayını açıklamaması sizi rahatsız ediyor mu?" diye anket çalışması yaptıklarını söyleyen Sarı, yüzde 65 oranda "rahatsız etmiyor" yanıtını aldıklarını belirtti.





Sarı, "Geriye kalan yüzde 35’in yüzde 90’ı da Cumhur İttifakı’na oy vermeyi düşünenlerden oluşuyor. Rakip açıklasın istiyor, rakibin istediğini neden yapsın? Adayı belki de belirlediler biz bilmiyoruz ve onu 6’lı masadan başka kimse bilemez. Eğer belirlenen bir aday var ise 6’lı masadan başka kimse açıklayamaz çünkü kurulan ortaklığın mantalitesi o. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz diyorlar" ifadelerini kullandı.







Bir anket çalışmalarında "Kılıçdaroğu’nun kimliği, yani Alevi olması sizin oy vermenizi etkiliyor mu?" diye de sorduklarını ifade eden Sarı, "etkiliyor" diyenlerin oranının yüzde 1 olduğunu açıkladı.







Sarı, "Bazı anket şirketlerinin yapmış oldukları çalışmalara baktığımız zaman kararsızların oranını yüzde 25 olarak görüyorum. Bizde öyle bir şey yok, yaklaşık olarak yüzde 8 ile yüzde 10 arasında değişen kararsız seçmen gözüküyor. Sandığa gitmeyeceğim ya da boş oy kullanacağım diyen kişilerden anlayabiliyoruz. Çok uzun süredir anketlerde yüzde 25 kararsız seçmene rastlamadık" diye konuştu.

