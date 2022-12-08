Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu, Almanya yolcusu /08 Aralık 2022 14:36

Kılıçdaroğlu, Almanya yolcusu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışına gerçekleştirdiği çalışma ziyaretleri kapsamında 14-17 Aralık'ta Almanya'da bulunacak.

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İlk çalışma ziyaretini 9-13 Ekim’de ABD’ye yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 ile 4 Kasım tarihleri arasında ise İngiltere’ye gitti.

ABD’de olduğu gibi Londra’da yatırım kuruluşlarının temsilcileri ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa toplantısı nedeniyle kasım ayı sonunda yapacağı Almanya ziyaretini ise erteledi.

28 Kasım’da Altılı Masa ve 3 Aralık’ta CHP’nin vizyon belgesi tanıtım toplantılarına katılan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yurt dışı temasları kapsamında üçüncü ziyaretini ise 14-17 Aralık’ta Almanya’ya yapacağı bildirildi.

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Kılıçdaroğlu’nun, Londra’da olduğu gibi yatırım kuruluşları ve akademi çevreleriyle görüşeceği Almanya ziyaretinde Berlin, Frankfurt ve Münih’e gitmesi bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’na, bazı ekonomi danışmanlarının yanı sıra CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin de eşlik edeceği öğrenildi.

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