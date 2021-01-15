Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu aşı için sırasını bekleyecek /15 Ocak 2021 13:02

Kılıçdaroğlu aşı için sırasını bekleyecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı için sırasını bekleyeceğini söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul il teşkilatının '"Sen Varsan Biz Varız" sloganı ile başlattığı saha çalışmasının açılışına online olarak katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Aşılama başladı, davet de geldi Sayın Bakan (Fahrettin Koca) aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim." dedi. 

KILIÇDAROĞLU: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SELAMLARI İLETİN 

"Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım." diyen Kılıçdaroğlu, "Onlar doğrudan doğruya hastalarla ilişki kuruyorlar, tedavi oluyorlar, çalışıyorlar. Salgında çok yaygın bir tablo ortaya çıkmadıysa temel sebebi sağlık çalışanlarımızın gösterdikleri çabadır, mücadeleleridir. Eğer bir yerde bir sağlık çalışanı görürseniz ona benim saygı ve selamlarımı iletirseniz mutlu olurum. Onların gösterdiği çaba her şeyin üstünde." dedi.
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