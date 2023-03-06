Samanyolu Haber /Politika / İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun manifestosu /06 Mart 2023 22:40

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun manifestosu

Altılı Masa'nın 13. toplantısında liderlerinin mutabakatı ile Cumhurbaşkanı adayı ilan edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin önünde açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bu topyekûn bir değişimin başlangıcı, halktan çalınanı halka geri vereceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu: Sadece bir Cumhurbaşkanı adayı değilim

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasının ardından partisinin genel merkezinde konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

"Bugün bir adaydan öte bir değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım. Uzun zamana yayılan bir emeğin, özveriyle ilmek ilmek örülmüş bir ortak aklın sözcüsü olarak sizlerleyim. Ben ve ittifakımız bu ülkeyi akılla, erdemle ve liyakatle yönetmeye adayız.

Ben sadece bir Cumhurbaşkanı adayı değilim; Bereket, huzur ve adalet hasretinin adayıyım. Gülümseyen yüzleri tekrar görmek için adayım. Bir seçimi kazanmaktan fazlasına adayım. Gönülleri kazanmaya, kaygıları gidermeye, korkuları aşmaya, küslükleri barıştırmaya, sofralara bereketi getirmek için adayım...

Ama sadece ben değil, her vatandaşım, oy vermeye gidecek olan herkes, bu ülkeyi olması gerektiği ve hak ettiği yaşam için değiştirmeye adaydır.

"BİZE KADER DEDİKLERİ BU NİZAMI, DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ!"

Ben uzun bir yolculuktan geldim… Yol boyunca heybemi, bu güzel ülkenin insanlarının öyküleriyle doldurdum… Onların yüzleri, sesleri, özlemleri bana pusula oldu. Şimdi onlarla birlikte adayım, adayız! Bize kader dedikleri bu nizamı, değiştirmek istiyoruz!

Kimler aday biliyor musunuz? Ankara’da elektriği kesilen İbrahim’e misafir oldum. İbrahim Bey aday. Bartın maden faciasında hayatını kaybeden maden işçisi Rıdvan’ın ailesini ziyaret etmiştim. Rahmetli Rıdvan’ın oğlu Emrullah aday. Şanlıurfa’da evladı için nöbet tutan Emine Şenyaşar’a sarıldım. Emine Hanım aday. 8 Şubat’ta Hatay Samandağ’da, "İçeride annem, abim ve babam var. Ses veriyorlar, termal kamerada ısı da var ama girecek ekipman yok’’ diye bize feryat eden gencimiz aday.

"84 MİLYON ADAY!"

Tüm depremzedelerimiz aday. Ekmeğini çöpten çıkartan, ekmek teknesi gasp edilen kâğıt toplayıcıların deposuna gittim çaylarını içtim. İşte oradaki Baver Bey aday. Süt veren ineğimi kestirip kredi ödüyorum diye feryadını dinlediğim, çiftçi Meliha Hanım aday. 28 Şubat sürecinde öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara ve ailesine gittim. Onları dinledim. Sultan Hanım aday. Ergenekon kumpasıyla canına kastedilen Kuddisi Okkır’ın evine gittim. Beni metanetle karşılayan Sabriye Okkır Hanım aday. Torbacılara öldürttükleri Sinan Ateş’in eşi Ayşe Hanım aday. 73 yaşında Kaz dağlarını savunan Hanife Hanım teyze aday. KPSS’de derece yapmasına rağmen atanamayan Salihcan’ı dinlemiştim. Salihcan aday. Gezi parkı davasında haksız yere hapis yatan, şehir plancı Tayfun’un kızı biricik evladımız, Veramız aday. Aday sadece ben değilim. 84 milyon aday!

"BAŞLIYORUZ SEVGİLİ HALKIM!"

Hani şu, SADAT militanlarıyla korkuttuklarını sandıkları 84 milyon… Ekmeği, suyu, geleceği çalınmış, o 84 milyon aday.

Çaldıkları 418 Milyar doları geri isteyen herkes aday. Sadece bana oy vermeyeceksiniz. Siz kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için oy vereceksiniz. Çünkü bu düzeni değiştirecek olan sizlersiniz. Bu topyekûn bir değişimin başlangıcı. Halktan çalınanı halka geri vereceğiz. Hak ettiğimiz düzeni hep beraber kuracağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Aday ben değilim, Aday hepimiziz.

Başlıyoruz sevgili Halkım, başlıyoruz…"
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