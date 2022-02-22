Kılıçdaroğlu askeri öğrenciler için de konuştu: Devlette adaleti sağlamaya geliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.







Kılıçdaroğlu ekonomideki sıkıntıları aktarırken, "Demokrasilerde yapılacak güzel bir iş vardır, sandığı getirirsin millet oy verir. Vatandaş gider tercihini yapar. Vatandaşın tercihinden korkmamak lazım. Demokrasinin kurallarını işleteceksiniz, gereğini yapacaksınız. 'Bunlar asla gitmez' diyenler var; ne demek asla gitmez. Tıpış tıpış gidecekler. Gitmezler lafını kullanmak kadar yanlış bir şey yok. Dünya kime baki kaldı. Sorunları çözemiyorlar, çözme kapasiteleri de yok. Sandık gelecek milletin iradesine başvuracaklar. Biz bunları göndereceğiz, Millet İttifakı bunları gönderecek" diye konuştu.







''BİZ FAİLİ MEÇHULLER İSTEMİYORUZ''

Cumhuriyet'in haberine göre Tunceli'de kaybolan ve bir daha bulunamayan Gülistan Doku'nun ailesinin de grup toplantısında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz faili meçhuller istemiyoruz. Bu kadar uzun zaman geçiyor hala Gülistan Doku bulunamıyorsa bir sorun var demektir. Aile bizim temel taşımızdır" dedi.





''BİZ TAŞLARI OTURTMAYA GELİYORUZ''

"Türkiye'de demokrasinin askıya alındığını hepimiz biliyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "AYM kararları, AİHM kararları uygulanmaz, alt mahkeme üst mahkeme kararına uymaz. Süreç hukuk içinde değil, intikam duygusuyla çalışıyor. Sedef Kabaş 12 yıl hapisle yargılanıyor. Ülkede hukuk olmadığı için Osman Kavala da, Selahattin Demirtaş da, askeri öğrenciler de öyle... Devleti adalet içinde yönetirseniz tüm taşlar yerine oturur. Biz taşları oturtmaya geliyoruz, devlette adaleti sağlamaya geliyoruz" diye konuştu.





ANKET AÇIKLADI

Enflasyondaki artış ve hayat pahalılığı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Asgari ücrette büyük bir artış oldu, sevinç vardı. Şubatta bir anket yapıldı; daha rahat geçiniyorum diyenler yüzde 9,2. Geçimiminde değişim olmadı diyen yüzde 33,6, daha zor geçiniyorum diyen yüzde 57,2. Asgari ücret artışı hiçbir şey getirmemiş" ifadelerini kullandı.





28 ŞUBAT BULUŞMASI

28 Şubat'ta 6 genel başkanın yapacağı toplantı hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "28 Şubat'ta 6 partinin genel başkanı olarak bir araya geleceğiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle ne hedefliyoruz bu açıklanacak. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ne demek; devletin yapısında adalet. Adaleti sağlayamazsınız devleti yönetemezsiniz. 28 Şubat Pazartesi günü saat 13.30'da bir araya geleceğiz. Bu birilerinin hoşuna gitmiyor. Kendi yaşadıkları açmazları bize mal etmeye çalışıyorlar. Her birimizin ortak hedefi var; yaşanabilir bir Türkiye, insan haklarına saygılı bir Türkiye, hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye. Bu kadar değerli bir birlikteliği toplumun önüne koyacağız. Türkiye'yi bölgesinde en itibarlı ülke haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.