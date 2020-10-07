Kılıçdaroğlu, Babacan’ı ziyaret edecek

Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte yarın saat 11.00’de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etmek için genel merkeze gidecek.İki lider görüşmeleri sonrası açıklama yapacak.





Kılıçdaroğlu daha önce de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’yu ziyaret etmişti.





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası "Ortak söylem oluşturmamız da önemliydi. Biz Türkiye'de herkesin düşüncesini özgürce ifade edebileceği bir Türkiye özlemini dile getirdik" açıklamasında bulunmuştu.





Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da "Ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum, bundan sonra da her süreçte istişarelere devam etme kararlılığı içindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.