Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği’ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Klılıçdaroğlu, TTB ziyaretinde şunları söyledi:
“Sağlık çalışanlarına şükran borçluyuz. Bir anda ne olduysa sağlık çalışanları suçlu oldu. Neden? Çünkü sağlık çalışanları halka doğru bilgi vermeye çalışıyorlar. “Önlem alın” diyorlar. Vay sen misin önlem alın diyen? Kim diyecek bunu? Bunlar itiraz etmeyecek de, hükümeti Saray’ı uyarmayacak da kim uyaracak. Halkın sağlığını tehlikeye atan yöneticileri uyarıyorlar. Baştan politikalar belirlemeliydi bu iktidar.
TTB, YÖNETİCİLERİ UYARIYOR
TTB suç işlemiyor, yöneticileri uyarıyor. Baştan bir strateji belirlemesi gerekiyordu iktidarın. Salgının önlenmesi gerekiyordu, yaptılar başta, sokağa çıkma yasağı, okulların kapatılması gibi. Ama bu kararların doğuracağı bir şey vardı, işsizlik ve arkasından yoksulluk. Hükümetin buna da çözüm üretmesi gerekiyordu.
Önlemlere bakar mısınız? Kahvehaneler açık, güzel. Ama oyun oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki, her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız. Bitti, bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor bile, akılllarına bile gelmiyor.
Kurumsal olarak devletin yalan söylememesi lazım. Verileri bir siyasetçi değil, Bilim Kurulu’ndan birinin açıklaması gerekiyor.
Başlangıçta Sağlık Bakanı güven verdi, doğru. Ama o da daha sonra ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla’ deyince güven kayboldu.
Sağlık çalışanları günün 24 saati çalışıyor. Hangi politikacı günde 24 saat çalışıyor.
TTB'nin kapatılması lazım. Niçin? Gerçekleri söyledikleri için. Baştan itibaren olayın ciddiyetinin, var olan devleti yöneten kesim bu olayın ciddiyetini kavrayamadı.
En başından söyledim yine söyleyeyim, uçak biletlerini KDV'yi 18'den 1'e indirdik. Pandemiyle ne ilgisi var bunun? 3 gün sonra da uçakla gitmek yasak... Hangi önlemlerin alınması gerektiğini uzmanlara sorar insan.
'HAYATIMDA DUYDUĞUM EN SAÇMA ŞEY'
Bütün sağlık çalışanlarına, bu ülkenin sade bir vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Sizlere minnet borçluyuz. Covid-19'la mücadele edenler terörist oluyor, hayatımda duyduğum en saçma şey.
Gerçekler dillendirilmeli ki siyaset kurumları ona göre önlem alsınlar. Siyaset kurumuna içinde yaşadıkları bütün tabloyu net bir şekilde sunuyorlar. Madem ki tek adam yönetimi var, TTB'yi, Eczacılar Birliği'ni falan çağırıp sorması gerekiyordu. Oradan oturup ahkam kesmek kolay, asıl suçlu dinlemeyenlerdir. Siyaset kurumunun oturup dinlemesi lazım, suçlaması değil.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRI
Sağlıkta şiddet yeni bir olay değil. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum, sağlık çalışanlarına şiddet asla kabul edeceğimiz bir şey değildir."
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) yaptığı ziyareti eleştirdi.
"İhanette birleşmek üzere programlanmış olan particiklerin Türkiye’nin ve Türk milletinin karşısında mevzilenmiş olan TTB’ye destek mesajları bu kapsamda gecikmemiştir. Allah muhabbetlerini artırsın. Büyük Türk milletinin hepsine verecek bir cevabı olacaktır" diyen Büyükataman, şöyle devam etti:
"Bu kapsamda bugün Türk Tabipleri Birliğini ziyarete giden Kılıçdaroğlu’nun yakasına takılan siyah kurdele, kendisini hangi kirli güçlere teslim ettiğinin utanç nişanesi olarak hafızalarda yer edecektir.
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin hekimleri suçlu ilan ettiğini iftira eden Kılıçdaroğlu’nun bu iftirasını ispatlamasını şerefine emanet ediyoruz. Kılıçdaroğlu’nun ziyaretlerine Kandil’le devam edip etmeyeceği, bu görüşmenin Kandil’in siyasi temsilcileriyle seçimden önce yaptığı gibi gizli mi olacağı da ayrıca merak konusudur."