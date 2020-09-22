Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği’ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Klılıçdaroğlu, TTB ziyaretinde şunları söyledi:





“Sağlık çalışanlarına şükran borçluyuz. Bir anda ne olduysa sağlık çalışanları suçlu oldu. Neden? Çünkü sağlık çalışanları halka doğru bilgi vermeye çalışıyorlar. “Önlem alın” diyorlar. Vay sen misin önlem alın diyen? Kim diyecek bunu? Bunlar itiraz etmeyecek de, hükümeti Saray’ı uyarmayacak da kim uyaracak. Halkın sağlığını tehlikeye atan yöneticileri uyarıyorlar. Baştan politikalar belirlemeliydi bu iktidar.





TTB, YÖNETİCİLERİ UYARIYOR







TTB suç işlemiyor, yöneticileri uyarıyor. Baştan bir strateji belirlemesi gerekiyordu iktidarın. Salgının önlenmesi gerekiyordu, yaptılar başta, sokağa çıkma yasağı, okulların kapatılması gibi. Ama bu kararların doğuracağı bir şey vardı, işsizlik ve arkasından yoksulluk. Hükümetin buna da çözüm üretmesi gerekiyordu.





Önlemlere bakar mısınız? Kahvehaneler açık, güzel. Ama oyun oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki, her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız. Bitti, bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor bile, akılllarına bile gelmiyor.



