Kılıçdaroğlu Balıkesir'de 'Milletin Sesi' mitinginde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurttaşları kürsüye çıkararak kendi sorunlarını dile getirmelerini sağladığı “Milletin Sesi” mitinglerini bugün Balıkesir'de sürdürüyor.







Milletin Sesi mitinglerinin üçüncüsü Lozan’ın yıldönümünde Balıkesir’de saat 18.30'da Kuvâ-yi Milliye Meydanı'nda başladı. CHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını halkın arasında takip ediyor.





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:







Milletin Sesi'ni dinlediniz. Bu sesi geniş kitlelere ulaştırmanın yanında Ankara'daki sağırlara da duyurmak zorundaydık. Onların da duyması lazımdı. Milletin arasında oturan, milletin halini düşünen yöneticilere ihtiyacımız var. Toplandığımız meydan sıradan bir meydan değil. Kuvâ-yi Milliye Meydanı. Kuvâ-yi Milliyeciler var burada.





Lozan'ın yıldönümünü bayram ilan edeceğiz. Bu teklifi yaparken akla karayı bir daha göreceğiz. Bu teklifi TBMM Genel Kurulu'na getirirken kimlerin vatansever olduğunu hep beraber göreceğiz. O gün TBMM'nin Genel Kurulu'nu izlemenizi isteriz. Lozan'ın ne olduğunu 7 düvele anlattık. Henüz kendi ülkemizde bazı çevrelere anlatamadık. Onu da anlatacağız. Türkiye bütün mazlum milletlere örnek olan, önderlik yapan bağımsızlık savaşını veren ülkedir.





Kuvâ-yi Milliye'nin başkenti Balıkesir'e İstiklal Madalyası vermek lazım. Kimler Balıkesir'in yanında onu da göreceğiz.







