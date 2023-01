Kılıçdaroğlu, 'bana birşey olursa' dedi ve vasiyetini açıkladı

"Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net. 'Sizin için geleceğiz' diyorlar. Benim için beyefendiler geleceklermiş. Şimdi halkım beni iyi dinlesin, tane tane anlatacağım. Vatandaşımızın ne olup bittiğini anlamasını istiyorum. Bu paramiliter artıklar daha büyük bir resmin bir parçası. Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var. O da para. Çok para. Doymayacakları kadar para. Halkımızdan çalınan bu para. Bu parayı çalan Beşli Çeteler var. Beşli Çete dediğime bakmayın, bunların kod ismi beşli. Aslında bunların sayısı binlerce".





Sonuna kadar bu paranın peşinde olacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar… Be çakallar, siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan, gelin görüşelim. Allah nasip eder de yaşarsak hayatınız boyunca görüp görebileceğiniz en büyük kâbus olmaya devam edeceğim. Trolleriniz beni yolumdan çeviremez. Durduramazsınız."

Videoda, geçtiğimiz günlerde TV100 kanalında katıldığı bir yayın sırasında 'paramiliter artıkları' olarak tanımladığı SADAT reklamının geçmesini hatırlatıp sert ifadeler kullandı. SADAT'a "Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar… Be çakallar, siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim." diyerek seslenen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:Bu iktidar döneminde çalınan parayı uzman arkadaşlarına hesaplattığını söyleyen Kılıçdaroğlu "418 milyar dolar. Sonra çıktım, çok açık ve net şekilde söyledim. Tahsil edeceğim rakam budur ve defterinize yazın. Sizden 418 milyar doları, iktidarımızda tahsil edeceğiz ve alacağız," dedi.Önce kendisiyle konuşmak ve anlaşmak istediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu "Kapıyı yüzlerine kapattım. Her türlü operasyona başvurdular ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca," ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu son olarak "Şunu da söyleyeyim. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para. Bu ülkenin doğmamış bebeklerini parasıdır o para. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz. 85 milyona tahsis edeceksiniz o parayı. Benim size vasiyetimdir bu,” ifadelerini kullandı.