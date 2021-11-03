Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Bazı önemli adımlar atacağız /03 Kasım 2021 18:16

Kılıçdaroğlu: Bazı önemli adımlar atacağız

TÜİK'in açıkladığı tartışmalı enflasyon rakamlarının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan eleştiri geldi. Gerçek enflasyonun açıklanandan daha yüksek olduğunu belirten CHP lideri, bazı adımlar atacaklarını açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yıllık enflasyonu yüzde 19,89 olarak açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda, gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Şahsım ve şürekası ülkeyi bitirmeye kararlı ama unuttukları bir şey var. Biz varız ve buradayız” dedi.

‘GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 40’ 

CHP lideri, enflasyon rakamlarına tepki gösterdiği Twitter paylaşımında, “TÜİK ‘Enflasyon yüzde 19.89’ demiş. Halk çarşı pazarda gerçeği net görüyor. Gerçek enflasyon yüzde 40’ın üzerinde. Şahsım ve şürekası ülkeyi bitirmeye kararlı ama unuttukları bir şey var. Biz varız ve buradayız. Benim en önemli meselem halkımın sofrasıdır. Bazı önemli adımlar atacağız” ifadesini kullandı.


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