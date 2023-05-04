Kılıçdaroğlu, BBC’ye konuştu: Erdoğan kaybetse de bırakmayacak mı?

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, BBC muhabiri Orla Guerin’e konuştu.







Guerin’in, “Erdoğan, 20 yıllık iktidarının ardından önce başbakan, şimdi de tüm yetkilere sahip cumhurbaşkanı olarak yenilirse sessizce gidecek mi?” sorusunu, “Erdoğan’ı emekli edip köşesine göndereceğiz. Sessizce geri adım atacak. Kimsenin bu konuda bir endişesi olmasın.” diyerek cevapladı.





Gençlerin demokrasi talebini anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, “Sırf tweet attıkları için sabahın erken saatlerinde kapılarına polisin gelmesini istemiyorlar. Gençlere beni özgürce eleştirebileceklerini söylüyorum. Bu hakka sahip olduklarından emin olacağım.” ifadelerini kullandı.