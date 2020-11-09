Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Bence çok sert... Neyi kast ettiğini kendisi bilir /09 Kasım 2020 16:52

Kılıçdaroğlu: Bence çok sert... Neyi kast ettiğini kendisi bilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin, "Bu şekilde bir istifa Cumhuriyet tarihimizde bir ilk. Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız aslında" dedi. Konuyla ilgili açıklama yapılmaması eleştiren Kılıçdaroğlu, "İstifa kabul edildi mi edilmedi mi o da belli değil" ifadesini kullandı.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyeti kabul eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa ettiğini duyurduğu paylaşımla ilgili şunları söyledi:

"Bu şekilde bir istifa Cumhuriyet tarihimizde bir ilk. Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız aslında. Açıklama yapılmıyor. Neden? Topluma bilgilendirilmiyor. Neden? İstifa kabul edildi mi edilmedi mi o da belli değil. İstifa eden neden çıkıp görüşlerini ifade etmiyor, hangi gerekçeyle istifa ettiğini anlatmıyor?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir aile şirketi midir? Bunun Berat Albayrak’la ne ilişkisi var diyeceksiniz? Bir aile tarafından mı yönetilecek bu ülke. Berat Bey neden istifa etti, devletin başında kim var? Böyle bire inisiyatifin kullanılması Berat Albayrak tarafından garip bir gelişmedir. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın hiçbir değerlendirmede bulunmaması dikkat çekiyor. Belki de bu durum ekonomide bir başlangıç olacak."

Bir muhabirin, Albayrak’ın dünkü istifa açıklamasındaki 'At izi it izine karıştı' ifadesini hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bunu Sayın Erdoğan’a soracaksınız. Bu ifade çok sert bir eleştiri. Görevini bırakan bir bakan için çok sert bir eleştiri. Neyi kastettiğini de kendisi bilir."
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