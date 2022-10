Kılıçdaroğlu: Beşli çetenin hortumladığı her kuruşu milletime vereceğim

Kılıçdaroğlu, Sivas’ın Zara ilçesinde yurttaşlara seslendi. ANKA’nın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



* Bu ülkenin huzura, beraberliğe ihtiyacı var. Beraber, bir, diri olmalıyız, güzel olmalıyız. Bizim güzel hasletlerimiz vardı, derdik ki “Komşu komşunun külüne muhtaç” diye. Şimdi komşu komşunun kimliğini sorgulamaya başladı. Buradan Türkiye’yi çıkarmak zorundayız.



* Türkiye’nin bütün sorunları çözülebilir, akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle çözülür. Hiç kimseyi ötekileştirmeye hakkımız yoktur.



* Kısır siyaset bize bir şey vermedi, Türkiye’ye bir şey vermedi, kısır kavgaların bu memlekete hiçbir faydası yoktur. Kısır kavgaların ötesine çıkmak zorundayız.



* Derin yoksulluk oluşmaya başladı. Anneler çocuklarını yatağa aç yatırmaya başladılar, esnaf doğru düzgün siftah yapamaz oldu, çiftçi ürettiği ürünün karşılığını alamıyor. Gübreye, samana, ilaca bakın. Geçimimiz iyi değil, vatandaşın geçimi iyi değil. Buradan Türkiye’yi çıkarmamız lazım.



* Hiç kimsenin mağdur olmadığı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye’yi inşa etmek zorundayız. O nedenle size sesleniyorum; sakın ola ki bütün bu şikayetler sizi umutsuzluğa kaptırmasın, umutsuzluk bizim kitabımızda yoktur.



* Kavgadan uzak yaşamak istiyoruz. Komşumuz açken ona da ekmek götürmeliyiz. Dayanışma kültürünü mutlaka geliştirilmeliyiz. Bu millete söz verdim. Beşli çetenin sizden hortumladığı her kuruşu, her doları, her avroyu alacağım esnafa vereceğim, milletime vereceğim.



* Bu ülkede bir çocuk yatağa aç giriyorsa, 85 milyon aç demektir. 85 milyon insan, bir çocuğun yatağa aç girmesine seyirci kalamaz. Hele hele bir siyasetçi asla seyirci kalamaz. Sizden bir şey istiyorum. Yarın sandık gelecek. Oy kullanacaksınız. Elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Bizi ayrıştırıyorlar, ayrışmayacağız. Bölmek istiyorlar, bölünmeyeceğiz. Beraber olacağız. Kavga ettirmek istiyorlar. Kavga etmeyeceğiz.